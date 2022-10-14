Дизайн и интерьер
14.10.2022, 07:37

IKEA отчиталась о рекордных продажах за прошлый финансовый год

 
Ikea
Ikea
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Объемы продаж шведского мебельного ритейлера IKEA в прошлом финансовом году выросли на 6,5% и достигли 44,6 млрд евро, пишет dv.ee.

Как поясняет руководство IKEA, основной причиной роста выручки стало повышение цен на продукцию в связи с инфляцией и увеличением затрат на сырье, сообщает Dagens Industri.

Общий объем продаж товаров IKEA во всех универмагах и онлайн увеличился в прошлом финансовом году (закончился в августе 2022 года) на 2,7 млрд евро до 44,6 млрд евро.

Если же брать в расчет количество проданной продукции, то становится очевидно, что продажи IKEA за год практически не выросли — это отчасти объясняется проблемами с цепочками поставок.

Читайте подробнее на dv.ee.

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