Календарь садовода: что делаем на участке в октябре?

Когда листья опадут, осмотрите растения на предмет каких-либо повреждений и болезней. Испорченные ветки и деревья нужно спилить до зимы. Октябрь также — лучшее время для посадки лиственных деревьев и кустарников. Все декоративные растения, выращенные в контейнерах, можно сажать до самых морозов.

Если в октябре еще тепло, то можно в последний раз покосить. Также рекомендуется сильно пройтись по газону нему граблями, чтобы избежать уплотнения почвы и засорения ее растительными остатками, веточками и прочими мелочами, которые уменьшают доступ воздуха и могут вызвать образование плесени зимой. Не оставляйте на газоне целые листья. Они могут препятствовать росту травы весной.

Листья деревьев за лето накапливают питательные вещества, которые корни деревьев берут из почвы, поэтому если листья здоровые, их нужно перерабатывать и возвращать в почву. Перегнивающие листья станут отличным дополнением к компосту. Опавшие листья можно измельчить газонокосилкой и распределить по лужайке. Такое натуральное удобрение газону только на пользу.

Здоровые листья — полезный для сада органический материал. Дубовые листья, которые плохо перегнивают, можно использовать в качестве укрывающего материала для чувствительных к холоду растений. Весной их будет легко удалить. Листья можно использовать и для мульчирования почвы вокруг деревьев и кустарников. Зимой они будут защищать корневую систему от мороза, а весной и летом — способствовать сохранению влаги и предотвращать рост сорняков. Мульчировать нужно деревья с поверхностной корневой системой, такие как рододендроны, магнолии и самые чувствительные к холоду гортензии, будлеи, падубы и другие.

Октябрь — месяц пестрых листьев. Желтые, алые, малиновые, оранжевые и коричневые листья — повсюду. С ними просто. Если на них следы болезней, личинки насекомых и т. п., то лучше всего их тут же собрать и уничтожить — сжечь или закопать. Так можно избавиться от многих вредителей и вспышек заболевания без химии. Ущерб удастся снизить, конечно, не сразу, а постепенно, если поступать так на протяжении нескольких лет.

Чтобы лучше подготовить розы к нашим зимним условиям, нужно обрезать все ее почки и юные незрелые побеги. Если растение подпортили вредители, нужно удалить и уничтожить все больные листья. Когда листья розы осыпались, она готова к зиме. Как правило, розы укрывают, когда в течение нескольких дней держится мороз от -3 до -5 градусов, что обычно бывает в ноябре или даже в декабре, поэтому в октябре к зиме подготавливают только высокоствольные и вьющиеся розы. Их пригибают к земле, в специально подготовленную „кроватку“, выложенную ветвями хвойных деревьев.

Октябрь — время посадки тюльпанов. Если другие весенние луковичные уже минимум как месяц на своих местах, то тюльпаны следует высаживать не ранее октября, при температуре воздуха от +8 до +10 градусов. Тюльпаны, в зависимости от размера луковиц, сажают в заранее разрыхленную и увлажненную почву на глубину около 10-15 см с промежутком примерно в 10 сантиметров. Под них можно насыпать специальное удобрение. Луковицы также советуют опудрить золой и присыпать песком. С приходом холодов тюльпаны посыпают мульчой, чтобы обеспечить луковицам нужную температуру и влажность.

В октябре, до наступления морозов, нужно подрезать многолетники , собрать подпорченные заморозками листья и побеги. Неморозостойкие многолетние цветы выкапывают и переносят в помещения. Многолетники, наземные части которых зимой погибают, мульчируют торфом, сосновой корой и листьями деревьев. Когда земля подмерзнет, хуже переносящие зиму многолетние цветы — дельфиниумы, гейхеры, асклепии и гвоздики — укрывают еловыми ветками. Прикрыть нужно и недавно посаженные цветы и те, которые растут местах с наиболее неблагоприятными погодными условиями. При этом важно не переусердствовать и не подрезать цветы слишком сильно, а также не укрыть их рано. Не обрезайте злаковые травы, очитки, астильбу и гейхеры.

Рододендроны и прочие подобные растения перед зимовкой нужно основательно полить. Когда почва промерзнет, их корни не смогут добывать влагу, а листья на солнце и ветру все равно будут ее испарять. Поэтому важно, чтобы все листья к зиме успели напитаться водой.

Плодовый сад

Октябрь — лучшее время для восстановления и пополнения фруктового сада, когда саженцы можно купить по очень выгодным ценам, а их предложение — шире. К тому же, осенняя погода, прохладная и дождливая, способствует лучшему укоренению плодовых деревьев. Осенью сажают вишни, яблони, а также кустарники. Посадку черешни, сливы и груши нужно отложить на весну.

В начале октября еще собирают урожай осенней малины. Когда он снят, побеги малины нужно обрезать до земли. Кусты клубники, если их не удаляли, в октябре уже не трогают. Сорняки защищают почву от промерзания, поэтому желательно их оставить. Но если очень хочется их выполоть, то затем клубнику и многолетние пряные травы нужно хорошо замульчировать.

В октябре после сбора урожая собирают и все упавшие на землю фрукты, а также снимают оставшиеся на дереве испорченные плоды, поскольку они являются прекрасным местом для зимовки вредителей. Поврежденные плоды уничтожаются.

Позаботьтесь и об утилизации листьев. Лучше их компостировать, но если у вас в саду много вредителей, то сжечь. Чем раньше удалите из сада поврежденные листья, тем меньше болезней и вредителей будет в нем в следующем году. Если листьев так много, что их трудно собрать, то когда температура воздуха ниже +5 градусов, опавшие листья опрыскивают 5-процентным раствором карбамида.

У старых плодовых кустарников обрезают потрескавшиеся, мертвые ветви, оставляя 10-16 побегов разного возраста. Старые ветки красной смородины и крыжовника можно сильно укоротить, и это будет способствовать их обновлению. В конце октября обрезают виноградную лозу.

Вокруг плодовых деревьев и кустарников желательно разложить распадающееся органическое удобрение. Почву у основания деревьев можно мульчировать щепой, опилками, торфом, компостом. Обязательно мульчировать недавно посаженные плодовые деревья и кустарники. Также рекомендуется обмотать стволы молодых фруктовых деревьев еловыми ветвями или любым другим защитным материалом, чтобы обезопасить от грызунов.

Когда листья опадут, фруктовый сад опрыскивают препаратами с медью, чтобы защитить его от болезней. В конце октября можно приступать к известкованию стволов фруктовых деревьев. Но если погода еще будет дождливая и влажная, то лучше отложить известкование до конца ноября, чтобы не повторять этого зимой. Однако для профилактики фруктовые деревья можно покрыть известью и в конце октября, а затем, при необходимости, повторно — в начале следующего года.