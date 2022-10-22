Календарь садовода: что делаем на участке в октябре?
В октябре нужно успеть закончить все работы в саду, чтобы подготовить его к наступлению холодов. Работать в саду осенью приятно, растения могут порадовать вас красками листьев, формой семян или поздним цветением, еще щебечут птицы, а осеннее солнце рисует узоры на стволах деревьев, пишет Delfi Dom&Sad.
Клумбы и цветники
Октябрь — месяц пестрых листьев. Желтые, алые, малиновые, оранжевые и коричневые листья — повсюду. С ними просто. Если на них следы болезней, личинки насекомых и т. п., то лучше всего их тут же собрать и уничтожить — сжечь или закопать. Так можно избавиться от многих вредителей и вспышек заболевания без химии. Ущерб удастся снизить, конечно, не сразу, а постепенно, если поступать так на протяжении нескольких лет.
Здоровые листья — полезный для сада органический материал. Дубовые листья, которые плохо перегнивают, можно использовать в качестве укрывающего материала для чувствительных к холоду растений. Весной их будет легко удалить. Листья можно использовать и для мульчирования почвы вокруг деревьев и кустарников. Зимой они будут защищать корневую систему от мороза, а весной и летом — способствовать сохранению влаги и предотвращать рост сорняков. Мульчировать нужно деревья с поверхностной корневой системой, такие как рододендроны, магнолии и самые чувствительные к холоду гортензии, будлеи, падубы и другие.
Листья деревьев за лето накапливают питательные вещества, которые корни деревьев берут из почвы, поэтому если листья здоровые, их нужно перерабатывать и возвращать в почву. Перегнивающие листья станут отличным дополнением к компосту. Опавшие листья можно измельчить газонокосилкой и распределить по лужайке. Такое натуральное удобрение газону только на пользу.
Если в октябре еще тепло, то можно в последний раз покосить. Также рекомендуется сильно пройтись по газону нему граблями, чтобы избежать уплотнения почвы и засорения ее растительными остатками, веточками и прочими мелочами, которые уменьшают доступ воздуха и могут вызвать образование плесени зимой. Не оставляйте на газоне целые листья. Они могут препятствовать росту травы весной.
Когда листья опадут, осмотрите растения на предмет каких-либо повреждений и болезней. Испорченные ветки и деревья нужно спилить до зимы. Октябрь также — лучшее время для посадки лиственных деревьев и кустарников. Все декоративные растения, выращенные в контейнерах, можно сажать до самых морозов.
Рододендроны и прочие подобные растения перед зимовкой нужно основательно полить. Когда почва промерзнет, их корни не смогут добывать влагу, а листья на солнце и ветру все равно будут ее испарять. Поэтому важно, чтобы все листья к зиме успели напитаться водой.
В октябре, до наступления морозов, нужно подрезать многолетники, собрать подпорченные заморозками листья и побеги. Неморозостойкие многолетние цветы выкапывают и переносят в помещения. Многолетники, наземные части которых зимой погибают, мульчируют торфом, сосновой корой и листьями деревьев. Когда земля подмерзнет, хуже переносящие зиму многолетние цветы — дельфиниумы, гейхеры, асклепии и гвоздики — укрывают еловыми ветками. Прикрыть нужно и недавно посаженные цветы и те, которые растут местах с наиболее неблагоприятными погодными условиями. При этом важно не переусердствовать и не подрезать цветы слишком сильно, а также не укрыть их рано. Не обрезайте злаковые травы, очитки, астильбу и гейхеры.
Октябрь — время посадки тюльпанов. Если другие весенние луковичные уже минимум как месяц на своих местах, то тюльпаны следует высаживать не ранее октября, при температуре воздуха от +8 до +10 градусов. Тюльпаны, в зависимости от размера луковиц, сажают в заранее разрыхленную и увлажненную почву на глубину около 10-15 см с промежутком примерно в 10 сантиметров. Под них можно насыпать специальное удобрение. Луковицы также советуют опудрить золой и присыпать песком. С приходом холодов тюльпаны посыпают мульчой, чтобы обеспечить луковицам нужную температуру и влажность.
Чтобы лучше подготовить розы к нашим зимним условиям, нужно обрезать все ее почки и юные незрелые побеги. Если растение подпортили вредители, нужно удалить и уничтожить все больные листья. Когда листья розы осыпались, она готова к зиме. Как правило, розы укрывают, когда в течение нескольких дней держится мороз от -3 до -5 градусов, что обычно бывает в ноябре или даже в декабре, поэтому в октябре к зиме подготавливают только высокоствольные и вьющиеся розы. Их пригибают к земле, в специально подготовленную „кроватку“, выложенную ветвями хвойных деревьев.
Плодовый сад
Октябрь — лучшее время для восстановления и пополнения фруктового сада, когда саженцы можно купить по очень выгодным ценам, а их предложение — шире. К тому же, осенняя погода, прохладная и дождливая, способствует лучшему укоренению плодовых деревьев. Осенью сажают вишни, яблони, а также кустарники. Посадку черешни, сливы и груши нужно отложить на весну.
В начале октября еще собирают урожай осенней малины. Когда он снят, побеги малины нужно обрезать до земли. Кусты клубники, если их не удаляли, в октябре уже не трогают. Сорняки защищают почву от промерзания, поэтому желательно их оставить. Но если очень хочется их выполоть, то затем клубнику и многолетние пряные травы нужно хорошо замульчировать.
В октябре после сбора урожая собирают и все упавшие на землю фрукты, а также снимают оставшиеся на дереве испорченные плоды, поскольку они являются прекрасным местом для зимовки вредителей. Поврежденные плоды уничтожаются.
Позаботьтесь и об утилизации листьев. Лучше их компостировать, но если у вас в саду много вредителей, то сжечь. Чем раньше удалите из сада поврежденные листья, тем меньше болезней и вредителей будет в нем в следующем году. Если листьев так много, что их трудно собрать, то когда температура воздуха ниже +5 градусов, опавшие листья опрыскивают 5-процентным раствором карбамида.
У старых плодовых кустарников обрезают потрескавшиеся, мертвые ветви, оставляя 10-16 побегов разного возраста. Старые ветки красной смородины и крыжовника можно сильно укоротить, и это будет способствовать их обновлению. В конце октября обрезают виноградную лозу.
Вокруг плодовых деревьев и кустарников желательно разложить распадающееся органическое удобрение. Почву у основания деревьев можно мульчировать щепой, опилками, торфом, компостом. Обязательно мульчировать недавно посаженные плодовые деревья и кустарники. Также рекомендуется обмотать стволы молодых фруктовых деревьев еловыми ветвями или любым другим защитным материалом, чтобы обезопасить от грызунов.
Когда листья опадут, фруктовый сад опрыскивают препаратами с медью, чтобы защитить его от болезней. В конце октября можно приступать к известкованию стволов фруктовых деревьев. Но если погода еще будет дождливая и влажная, то лучше отложить известкование до конца ноября, чтобы не повторять этого зимой. Однако для профилактики фруктовые деревья можно покрыть известью и в конце октября, а затем, при необходимости, повторно — в начале следующего года.