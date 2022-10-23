Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане(3)
У многих из нас осень с детских лет ассоциируется с каштаном. В свое время мы набивали ими полные карманы, использовали как игрушечную валюту и делали из них бусы. Оказывается, это далеко не все интересные факты о символе осени, пишет Delfi Dom&Sad.
Каштановые деревья живут по 500 лет и дольше. Они существовали с доисторических времен. К 378 до н.э. римляне активно выращивали каштаны и перемалывали орехи в муку для выпечки хлеба.
Каштаны называли „рис, растущий на деревьях“ с тех пор, как у них питательные свойства окасались чрезвычайно похожи на коричневый рис.
Пауки никогда не плетут паутину в постройках из дерева каштана. Вот почему так много европейских замков было построено с использованием каштановых балок.
В Женеве уже 2 века существует традиция специальным указом объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок на „официальном каштане“, растущем под окнами здания кантонального правительства. По статистике, чаще всего весна объявлялась в марте, хотя нередко и раньше, а в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря. Самым парадоксальным годом был 2006-й: сначала весну объявили в марте, а затем еще раз в октябре, так как дерево неожиданно зацвело снова.
Многие целители полагают, что каштан впитывает в себя плохую энергию и притягивает хорошую, поэтому неудивительно, что многие носят с собой каштаны. Ещё говорят, что каштан в кармане притягивает деньги.
Считается, что каштаны - это как китайские шарики „Инь“ и „Янь“ для снятия стресса и напряжения. Кстати, если перебирать каштан в руках в его естественной оболочке, это обеспечит отличное тонизирование нервным окончаниям.
О положительных свойствах каштана говорят и специалисты по банному делу. Они считают каштан энергетически сильным деревом, которое успокаивает.
Издревле считается, что женщины должны носить каштаны в левом кармане, так как левая сторона связана со счастьем. А каштаны в правом кармане у мужчины притягивают здоровье и удачу.
Раньше каштаны часто сажали рядом с домами, чтобы они обеспечивали семье материальное и эмоциональное благополучие. В старину из каштанов делали также компрессы, мази и настойки.
В магазинах встречаются каштаны, которые можно употреблять в пищу, так как съедобные каштаны в наших широтах не растут.
Каштаны иногда называют „рис, растущий на деревьях“ с тех пор, как у них питательные свойства окасались чрезвычайно похожи на коричневый рис.
Орехи каштана богаты углеводами и скорее напоминают картофель, чем другие орехи. Из-за высокого содержание крахмала, каштаны идеально подходят для перемалывания в питательную муку.
Каштаны можно использовать для массажа, обрабатывая ими ладони, что приводит к расслаблению рук. Также после трудного рабочего дня ими можно массировать стопы. Если каштан используется в декоративных целях, ему можно придать стойкость и блеск, помазав маслом.
Если каштан, который только что освободился от кожуры, посадить в чернозем или торф в горшке, вы можете вырастить дерево в домашних условиях. Важно, чтобы земля была влажной, а горшок находился в прохладном месте. В летний сезон дерево можно пересадить на улицу.