Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане

Каштановые деревья живут по 500 лет и дольше. Они существовали с доисторических времен. К 378 до н.э. римляне активно выращивали каштаны и перемалывали орехи в муку для выпечки хлеба.

Каштаны называли „рис, растущий на деревьях“ с тех пор, как у них питательные свойства окасались чрезвычайно похожи на коричневый рис.

Пауки никогда не плетут паутину в постройках из дерева каштана. Вот почему так много европейских замков было построено с использованием каштановых балок.

В Женеве уже 2 века существует традиция специальным указом объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок на „официальном каштане“, растущем под окнами здания кантонального правительства. По статистике, чаще всего весна объявлялась в марте, хотя нередко и раньше, а в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря. Самым парадоксальным годом был 2006-й: сначала весну объявили в марте, а затем еще раз в октябре, так как дерево неожиданно зацвело снова.

Многие целители полагают, что каштан впитывает в себя плохую энергию и притягивает хорошую, поэтому неудивительно, что многие носят с собой каштаны. Ещё говорят, что каштан в кармане притягивает деньги.

Считается, что каштаны - это как китайские шарики „Инь“ и „Янь“ для снятия стресса и напряжения. Кстати, если перебирать каштан в руках в его естественной оболочке, это обеспечит отличное тонизирование нервным окончаниям.

О положительных свойствах каштана говорят и специалисты по банному делу. Они считают каштан энергетически сильным деревом, которое успокаивает.

Издревле считается, что женщины должны носить каштаны в левом кармане, так как левая сторона связана со счастьем. А каштаны в правом кармане у мужчины притягивают здоровье и удачу.

Раньше каштаны часто сажали рядом с домами, чтобы они обеспечивали семье материальное и эмоциональное благополучие. В старину из каштанов делали также компрессы, мази и настойки.

В магазинах встречаются каштаны, которые можно употреблять в пищу, так как съедобные каштаны в наших широтах не растут.