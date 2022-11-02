Задерживать заказы теперь нормально? Мебельный интернет-магазин не придерживается оговоренных сроков, клиенты недовольны

С изданием Ärileht связалась читательница, которая в начале августа заказала в интернет-магазине стол и стулья. Товар должны были доставить в начале октября, но этот срок продлили. Клиентка отказалась от заказа, но деньги, по ее словам, вернули только после упоминания о защите прав потребителей и СМИ. По сообщению Департамента защиты прав потребителей, в отношении магазина начато надзорное производство.