Дизайн и интерьер
02.11.2022, 10:01

Задерживать заказы теперь нормально? Мебельный интернет-магазин не придерживается оговоренных сроков, клиенты недовольны

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

С изданием Ärileht связалась читательница, которая в начале августа заказала в интернет-магазине стол и стулья. Товар должны были доставить в начале октября, но этот срок продлили. Клиентка отказалась от заказа, но деньги, по ее словам, вернули только после упоминания о защите прав потребителей и СМИ. По сообщению Департамента защиты прав потребителей, в отношении магазина начато надзорное производство.

Сам продавец говорит, что задержки с выполнением заказов уже давно стали нормой.

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