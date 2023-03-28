28.03.2023, 17:20
ФОТО | Флирт геометрии с бетоном: смотрите, как выглядит скромный и изящный лофт с видом на море в центре Таллинна
ФОТО: | Delfi Meedia
Слово „лофт“ для многих звучит как некая абстракция. Рассмотрите этот дом и вы лучше поймете, что оно означает. Автором обстановки этого скромного, изящного и полного нюансов жилья с видом на море является Инес Кяэрма, дизайнер интерьеров, основатель бюро Ace of Space. Журнал „Дизайн: интерьер & архитектура“ проводит экскурсию по этому необычному лофту в центре Таллинна.
Квартира находится в новом доме Katla maja, построенном девелоперской компанией Liven. Новостройка расположена на одной из центральных улиц столицы неподалеку от „Котла культуры“. С одной стороны здание граничит с морем и районом Каларанд, а с другой стороны к нему примыкают „Котел культуры“ и Горхолл.