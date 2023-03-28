Мой Дом
28.03.2023, 17:20

ФОТО | Флирт геометрии с бетоном: смотрите, как выглядит скромный и изящный лофт с видом на море в центре Таллинна

 
Слово „лофт“ для многих звучит как некая абстракция
Слово „лофт“ для многих звучит как некая абстракция
ФОТО: Кристьян Мыру | Delfi Meedia

Слово „лофт“ для многих звучит как некая абстракция. Рассмотрите этот дом и вы лучше поймете, что оно означает. Автором обстановки этого скромного, изящного и полного нюансов жилья с видом на море является Инес Кяэрма, дизайнер интерьеров, основатель бюро Ace of Space. Журнал „Дизайн: интерьер & архитектура“ проводит экскурсию по этому необычному лофту в центре Таллинна.

Квартира находится в новом доме Katla maja, построенном девелоперской компанией Liven. Новостройка расположена на одной из центральных улиц столицы неподалеку от „Котла культуры“. С одной стороны здание граничит с морем и районом Каларанд, а с другой стороны к нему примыкают „Котел культуры“ и Горхолл.

По словам Инес, речь идет об одном из тех таинственных домов, строительства которых горожане вовсе не замечают. Многие даже и не подозревают, что здесь может располагаться новостройка – она прекрасно интегрирована в существующий контекст. Ни одной своей стороной дом не выходит на крупную магистраль или большую улицу, границей участка служит лишь „Километр культуры“. Архитектор интерьера считает идеальной ситуацию, когда здание максимально удачно вписывается в окружающую среду.

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