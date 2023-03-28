ФОТО | Флирт геометрии с бетоном: смотрите, как выглядит скромный и изящный лофт с видом на море в центре Таллинна

Квартира находится в новом доме Katla maja, построенном девелоперской компанией Liven. Новостройка расположена на одной из центральных улиц столицы неподалеку от „Котла культуры“. С одной стороны здание граничит с морем и районом Каларанд, а с другой стороны к нему примыкают „Котел культуры“ и Горхолл.

По словам Инес, речь идет об одном из тех таинственных домов, строительства которых горожане вовсе не замечают. Многие даже и не подозревают, что здесь может располагаться новостройка – она прекрасно интегрирована в существующий контекст. Ни одной своей стороной дом не выходит на крупную магистраль или большую улицу, границей участка служит лишь „Километр культуры“. Архитектор интерьера считает идеальной ситуацию, когда здание максимально удачно вписывается в окружающую среду.