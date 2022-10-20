Дизайн: как создать модный интерьер в 2023 году

Портал Inmyroom составил подборку самых модных предметов мебели и декора, которые могут быть универсальными и работать в разных помещениях.

1. Кресло в обивке из велюра

В сезоне 2022-23 мебель с обивкой из бархата и велюра переживает новый этап популярности. Кресло из велюра добавит роскоши и элегантности даже самой простой обстановке и будет отлично сочетаться с диваном из демократичной рогожки. За счет лаконичной формы он не займет много места — можно использовать в паре. Кстати, современный бархат и велюр устойчивы к износу и долговечны. Благодаря различным пропиткам они отталкивают воду, грязь и пыль, поэтому ткани не только дорого выглядят, но и очень практичны.

2. Зеркало округлой формы

Все чаще дизайнеры выбирают вещи с плавными, обтекаемыми формами, с закругленными углами или в виде капли. В плане архитектуры это могут быть арки, окна-иллюминаторы, из декора — шарообразные светильники или овальные и круглые зеркала. Их плавные линии символизируют домашний уют и дарят хорошее настроение.

3. Шторы из льна

Экологичный образ жизни — тренд последних лет. Все больше людей стремятся использовать в оформлении интерьера органические материалы — дерево, ротанг, лен. Шторы из льна отлично подходят для этих целей, они выглядят эстетично и изысканно, создают комфортное освещение и безопасны для здоровья домочадцев.

4. Зеркальный столик

Столик, изготовленный из зеркальных панелей, подарит необычные визуальные ощущения. Он как будто сливается с окружающим пространством и исчезает из виду. Такой эффект поможет визуально „разгрузить“ интерьер, в котором много функциональных зон и мебели. Только не ставьте его на проходе — есть риск не заметить!

5. Кресло с деревянными подлокотниками