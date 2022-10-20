Дизайн: как создать модный интерьер в 2023 году(1)
Новые интерьерные тренды появляются каждый сезон — можно ли охватить и использовать их все? Это совсем не обязательно: достаточно время от времени вносить изменения в обстановку, чтобы улучшить внешний вид пространства и впустить энергию перемен.
Портал Inmyroom составил подборку самых модных предметов мебели и декора, которые могут быть универсальными и работать в разных помещениях.
1. Кресло в обивке из велюра
В сезоне 2022-23 мебель с обивкой из бархата и велюра переживает новый этап популярности. Кресло из велюра добавит роскоши и элегантности даже самой простой обстановке и будет отлично сочетаться с диваном из демократичной рогожки. За счет лаконичной формы он не займет много места — можно использовать в паре. Кстати, современный бархат и велюр устойчивы к износу и долговечны. Благодаря различным пропиткам они отталкивают воду, грязь и пыль, поэтому ткани не только дорого выглядят, но и очень практичны.
2. Зеркало округлой формы
Все чаще дизайнеры выбирают вещи с плавными, обтекаемыми формами, с закругленными углами или в виде капли. В плане архитектуры это могут быть арки, окна-иллюминаторы, из декора — шарообразные светильники или овальные и круглые зеркала. Их плавные линии символизируют домашний уют и дарят хорошее настроение.
3. Шторы из льна
Экологичный образ жизни — тренд последних лет. Все больше людей стремятся использовать в оформлении интерьера органические материалы — дерево, ротанг, лен. Шторы из льна отлично подходят для этих целей, они выглядят эстетично и изысканно, создают комфортное освещение и безопасны для здоровья домочадцев.
4. Зеркальный столик
Столик, изготовленный из зеркальных панелей, подарит необычные визуальные ощущения. Он как будто сливается с окружающим пространством и исчезает из виду. Такой эффект поможет визуально „разгрузить“ интерьер, в котором много функциональных зон и мебели. Только не ставьте его на проходе — есть риск не заметить!
5. Кресло с деревянными подлокотниками
В тренде остается мебель, которая отсылает к дизайну 50-60-х годов. В современный интерьер отлично впишется кресло с деревянными подлокотниками. Эргономика сидения и спинки обеспечит правильную поддержку поясницы и обеспечит комфортную посадку. Подлокотники изготовлены из тонированного дуба — это позволит элементам, на которые постоянно опираются руками, надолго сохранить опрятный вид.
6. Стол из мангового дерева
Мы уже упоминали о популярности натурального и экологичного дизайна: неудивительно, что дизайнеры все чаще обращаются к стилю джапанди. В его основе лежит спокойная палитра оттенков, тактильно приятные природные фактуры: необработанное дерево, натуральный камень. В интерьере в стиле джапанди будут уместны вещи, способные рассказать историю и предметы, созданные вручную — например, лаконичный столик (или табурет) из мангового дерева.
7. Кресло из ротанга
Тренду экологичности и натуральности также отвечает мебель из ротанга. Сегодня она все чаще используется не только на верандах и в садах, но и как полноценный предмет мебели для дома или квартиры. Создать отпускную расслабленную атмосферу проще с удобным креслом из ротанга — в этом будьте уверены.
8. Зеркало на ремне
Настенные зеркала можно использовать не только по прямому назначению, но и как украшение интерьера. Модель с креплением на ремне — одна из самых популярных. Благодаря простым линиям ее легко адаптировать к любому интерьеру. А зеркало с эффектом гранения усилит декоративный эффект и создаст красивую игру света.
9. Тумба из перфорированного металла
Металл в качестве строительного материала используют давно, а вот в жилые интерьеры он попал совсем недавно, но уже завоевал популярность. В тренде мебель с использованием перфорированного металла — шкафы, комоды, настенные полки. Можно начать с небольшого предмета и вписать в свой интерьер небольшую прикроватную тумбу — она сделает обстановку интереснее и добавит индустриальной атмосферы. Особенно эффектно она будет смотреться в детской на контрасте с мягкими игрушками и нежным текстилем.
10. Штора с завязками и помпонами
Детали — то, что создает интерьер и делает его многослойнее и интереснее. Даже простые вещи типа однотонных штор дизайнеры предлагают декорировать — лентами, завязками, помпонами. Такие украшения не сильно бросаются в глаза, зато выглядят дороже.