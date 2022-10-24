Задувает в окна? Эксперт рассказал, как самому протестировать окна и не переплачивать за отопление(5)
Перед приходом зимних морозов, чтобы избежать неоправданно высоких счетов за отопление, окна следует проверить и подготовить к зимнему сезону. Эксперт по окнам объясняет, как каждый может обеспечить сохранение теплого воздуха в помещении зимой.
Окно полностью закрывается?
„Все окна нуждаются в уходе перед зимой. Каждый владелец квартиры может справится с такими действиями, как замена прокладок и смазка движущихся частей окна,“- сказал Мадис Тарум, руководитель компании по реставрации окон и дверей Scandinor.
Во-первых, стоит проверить ветроустойчивость окон простым бумажным тестом. Для этого вам понадобится обычный лист формата А4, который необходимо поместить между окном, а затем закрыть. Если бумагу можно вытащить из окна без особого усилия, значит, окно пропускают ветер. Однако, если бумага рвется, когда вы вытаскиваете ее из окна, то можете быть уверены, что окно хорошо защищает от ветра. Этот тест можно повторить на одном и том же окне в разных местах, чтобы увидеть, где окно задерживает ветер, а где пропускает.
Если выяснится, что окно продувает, следует предварительно произвести визуальный осмотр окон, чтобы определить, закрывается ли окно полностью. В случае окон с двойными рамами необходимо убедиться, что и внутреннее, и внешнее окна закрываются полностью. „Если окажется, что окно, например, за лето вздулось и не закрывается полностью, в случае деревянного окна его можно немного отшлифовать обычной наждачной бумагой. Если у вас есть в хозяйстве рубанок или ленточная шлифовальная машина, они также отлично подойдут для обработки окна,“ – сказал Тарум.
Уплотнители окон устарели?
Причиной неплотного закрытия окон могут быть уплотнители. „Если уплотнители уже не принимают прежнюю форму при открывании окна и сморщились под давлением, значит, они могут пропускать ветер,“ – сказал руководитель реставрационной компании. Если окажется, что уплотнитель нуждается в замене, стоит взять небольшую часть уплотнителя от окна с собой в строительный магазин и приобрести аналогичные новые оконные уплотнители.
Если оконная рама не закрывается полностью, проблема может заключаться в сломанных ручках или просевших петлях. Поэтому следует следить за тем, чтобы оконная рама ровно входила в косяк. Створка – это неподвижная часть окна, к которой крепится оконная рама. „Если смотреть на окно из комнаты, оно должно быть прямо в стене и не наклонено ни в какую сторону. Если вы видите, что окно наклонено, велика вероятность того, что теплый воздух из комнаты может просачиваться наружу между оконной рамой и косяком,“- говорит Тарум. Так как самостоятельно домашними средствами исправить перекос оконной рамы сложно, стоит обратиться к специалистам.
Работает ли приточный клапан как надо?
Наряду с окнами следует проверить и приточные клапаны, которые обычно устанавливаются на стене возле окон или под подоконником. Назначение этих клапанов – обеспечение вентиляции помещения, поэтому стоит проверить их состояние и отрегулировать в закрытое положение, чтобы в помещение не проникал холодный воздух. Если клапан устарел, его следует заменить до наступления зимних морозов.
Помимо прочего, стоит потратить несколько минут и смазать подвижные части, являющиеся частью окна. Ставни, петли и другие детали нуждаются в смазке каждые полгода. Если вы не хотите заниматься этим так часто, можно перед зимним сезоном смазать оконные детали, чтобы обеспечить их функциональность. Все крупные хозяйственные магазины продают необходимую смазку.
Если окна плотно закрываются, заменены уплотнители и смазаны подвижные элементы, то окна готовы к зиме!