Задувает в окна? Эксперт рассказал, как самому протестировать окна и не переплачивать за отопление

Окно полностью закрывается?

„Все окна нуждаются в уходе перед зимой. Каждый владелец квартиры может справится с такими действиями, как замена прокладок и смазка движущихся частей окна,“- сказал Мадис Тарум, руководитель компании по реставрации окон и дверей Scandinor.

Во-первых, стоит проверить ветроустойчивость окон простым бумажным тестом. Для этого вам понадобится обычный лист формата А4, который необходимо поместить между окном, а затем закрыть. Если бумагу можно вытащить из окна без особого усилия, значит, окно пропускают ветер. Однако, если бумага рвется, когда вы вытаскиваете ее из окна, то можете быть уверены, что окно хорошо защищает от ветра. Этот тест можно повторить на одном и том же окне в разных местах, чтобы увидеть, где окно задерживает ветер, а где пропускает.

Если выяснится, что окно продувает, следует предварительно произвести визуальный осмотр окон, чтобы определить, закрывается ли окно полностью. В случае окон с двойными рамами необходимо убедиться, что и внутреннее, и внешнее окна закрываются полностью. „Если окажется, что окно, например, за лето вздулось и не закрывается полностью, в случае деревянного окна его можно немного отшлифовать обычной наждачной бумагой. Если у вас есть в хозяйстве рубанок или ленточная шлифовальная машина, они также отлично подойдут для обработки окна,“ – сказал Тарум.

Уплотнители окон устарели?

Причиной неплотного закрытия окон могут быть уплотнители. „Если уплотнители уже не принимают прежнюю форму при открывании окна и сморщились под давлением, значит, они могут пропускать ветер,“ – сказал руководитель реставрационной компании. Если окажется, что уплотнитель нуждается в замене, стоит взять небольшую часть уплотнителя от окна с собой в строительный магазин и приобрести аналогичные новые оконные уплотнители.