Стильно и дорого: 7 секретов элитного дизайна интерьера в собственной квартире

Вот несколько дизайнерских советов о том, как создать более изысканную атмосферу, даже если ваш бюджет не позволяет раскошелиться.

Правильная формула выбора светильников

Заменить светильники - это простой способ обновить любое пространство. Однако, бывает, что люстра или светильники, которые мы выбираем, выглядят невзрачно или непропорционально.

Дизайнеры интерьера используют простую формулу для выбора светильника правильного размера для любой комнаты: диаметр люстры (см) = ширина комнаты (м) + длина комнаты (м) х 10. Например, ваша гостиная 4 м в ширину и 5 м в длину: (4+5)х 10 = 90 см. Таки образом, стоит выбирать люстру диаметром 90 сантиметров.

Оформление окон — высота имеет значение

Знали ли вы, что шторы должны быть установлены максимально близко к потолку? Дизайнеры говорят, что чем выше карниз, тем привлекательнее оформление окна, поэтому карнизы стоит вешать не ниже 10 см от потолка. Кроме того, ширина карнизов должна быть больше оконной, поэтому длина карниза должна быть больше оконного проема на 30-50 см. Благодаря этому потолки будут казаться выше, и вы получите максимальное количество естественного света каждый день.

Разнообразие текстур

Добавить комнате глубины и объема помогут разнообразные текстуры — толстые вязаные пледы, книги в льняном переплете, бархатные наволочки, каменные блюда и зелень. Эти предметы также помогут превратить строгий однотонный интерьер комнаты в нечто более уютное и привлекательное.

Твердое „нет“ старому декору

Обратите внимание на декоративный текстиль в доме. Не стоит оставлять на виду старый и замызганный плед, купленный на распродаже много лет назад. Если у вас нет возможности купить качественное декоративное одеяло, лучше не захламлять диван или поискать стильные и доступные по цене варианты. Этот совет касается и декоративных подушек — не стоит думать, что подушка в форме героя мультфильмов сделает ваш дом уютнее и стильнее. Дешевая разноцветная вещь создает лишний визуальный шум и драматически ухудшает общий вид пространства.