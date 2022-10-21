Как не разориться на счетах за отопление: выбираем экономные источники тепловой энергии(1)
Дешевых энергоносителей в ближайшее время не будет, и с этим необходимо смириться. Предпринимателям следует очень серьезно отнестись к вопросам энергоэффективности; как говорится, лучшая энергия – это неиспользованная энергия. Лектор Таллиннского технического университета и президент Общества инженеров Эстонии Игорь Крупенский рассказывает о том, как можно сэкономить электроэнергию и уменьшить счета за отопление, пишет dv.ee.
В Эстонии в основном потребляют тепловую энергию (отопление и горячая вода), а также электроэнергию, причем доля тепловой энергии больше. Следовательно, стоит прежде всего обратить внимание на тепловую часть: на базе какого источника производится ваше отопление?
Если у вас до сих пор используется электрическое отопление, то необходимо максимально оперативно найти альтернативу.