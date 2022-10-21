Осенние тренды 2022: 5 главных тенденций для декора дома из Pinterest

Прохладный осенний воздух возвращает нас с загородных участков и балконов в интерьеры, и вместе с этим переездом приходит желание поменять что-то у себя дома. В поисках уютного покрывала или пледа , интересного оттенка краски или актуальных предметов декора многие обращаются к вдохновляющим подборкам на Pinterest. Мы собрали 5 тенденций осеннего декора для дома, которые пользователи чаще всего сохраняют в своих альбомах.

1. Винтаж

С возвращением интереса к стилям середины ХХ века запросы по поиску винтажной мебели резко возросли. Подержанная мебель — это не только один из вариантов разумного подхода к потреблению, но и возможность обставить дом нестандартными предметами.

Вот несколько самых популярных поисковых запросов — „модульный диван 1970-х“, „мебель в стиле ар-деко“ и „ венские стулья », — но никто не ограничивает вас с выборе. Ищите мебель любой эпохи, соединяйте в интерьере предметы, которые вам нравятся!

2. Ретро-обои

Внимание к ретро-стилям не покидает интерьерные тренды уже лет десять, меняются лишь эпохи, которым обращаются дизайнеры. В последние годы любовь к 1960-м уступила место 1970-м. Этой осенью интерес к прошлому нашел отражение в смелых, игривых принтах, лаконичной мебели середины XX века и в насыщенных оттенках — горчично-желтом, темно-зеленом, сочетании синего с фиолетовым и красного с оранжевым.

По данным Pinterest, поиск по словам „яркий орнамент“ вырос более чем на 217%. Если вы не против крупных принтов и сочных красок, поэкспериментируйте с обоями (иногда достаточно и одной стены), повесьте новые яркие шторы, добавьте на пол эффектный ковер, а диван декорируйте подушками с геометрическими орнаментам и.

3. 1970-е