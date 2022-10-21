Осенние тренды 2022: 5 главных тенденций для декора дома из Pinterest
Прохладный осенний воздух возвращает нас с загородных участков и балконов в интерьеры, и вместе с этим переездом приходит желание поменять что-то у себя дома. В поисках уютного покрывала или пледа, интересного оттенка краски или актуальных предметов декора многие обращаются к вдохновляющим подборкам на Pinterest. Мы собрали 5 тенденций осеннего декора для дома, которые пользователи чаще всего сохраняют в своих альбомах.
1. Винтаж
С возвращением интереса к стилям середины ХХ века запросы по поиску винтажной мебели резко возросли. Подержанная мебель — это не только один из вариантов разумного подхода к потреблению, но и возможность обставить дом нестандартными предметами.
Вот несколько самых популярных поисковых запросов — „модульный диван 1970-х“, „мебель в стиле ар-деко“ и „венские стулья», — но никто не ограничивает вас с выборе. Ищите мебель любой эпохи, соединяйте в интерьере предметы, которые вам нравятся!
2. Ретро-обои
Внимание к ретро-стилям не покидает интерьерные тренды уже лет десять, меняются лишь эпохи, которым обращаются дизайнеры. В последние годы любовь к 1960-м уступила место 1970-м. Этой осенью интерес к прошлому нашел отражение в смелых, игривых принтах, лаконичной мебели середины XX века и в насыщенных оттенках — горчично-желтом, темно-зеленом, сочетании синего с фиолетовым и красного с оранжевым.
По данным Pinterest, поиск по словам „яркий орнамент“ вырос более чем на 217%. Если вы не против крупных принтов и сочных красок, поэкспериментируйте с обоями (иногда достаточно и одной стены), повесьте новые яркие шторы, добавьте на пол эффектный ковер, а диван декорируйте подушками с геометрическими орнаментами.
3. 1970-е
Интерьеры 1970-х привлекают внимание не только яркими обоями и текстилем с геометрическими принтами, но и своей теплой палитрой охристых и земляных оттенков, а также обилием темного дерева. К счастью, нам не нужно превращать свой дом в капсулу времени и полностью копировать комнаты той эпохи. Можно начать с небольших изменений, добавив ковры с бахромой и бархатные подушки, расставив кашпо с крупными растениями по всей комнате.
4. Максимализм
Пришло время забыть о минимализме, который царствовал в наших интерьерах столько лет подряд, и уйти в другую крайность. Тренды Pinterest призывают нас сочетать несочетаемое и получать удовольствие от дерзкого микса цветов, принтов, орнаментов и аксессуаров разных стилей.
Мы слишком долго ограничивали себя, боялись самовыражаться, но за время пандемии сдержанные интерьеры в бежевой гамме, светлое дерево и минимум декора всем порядком опостылели, они слишком навевают тоску и напоминают о больничных интерьерах. Все чаще теперь нам хочется выразить себя и свой характер с помощью ярких красок, орнаментов и фактур, что не могло не найти отражение в поисковых запросах, где сейчас преобладают „максималистские“ интерьеры.
5. Деревенский стиль
Популярная эстетика деревенского дома переросла увлечение отдельными элементами кантри. С мая количество поисковых запросов касательно „деревенского стиля“ на Pinterest увеличилось на 316%. Ищут не только кухни с глубокими керамическими мойками и филенками на дверцах, на пике популярности — и деревянная мебель, и столешницы натурального оттенка, а также микс современной и старой мебели, как в семейном сельском доме, где каждое поколение привносило в интерьер свои предметы.
Источник: Elle Decoration