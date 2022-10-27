Эти кухонные приборы – пожиратели электроэнергии: как сэкономить на счетах

Рассмотрим, какая кухонная техника больше всего потребляет электроэнергию.

1. Холодильник с морозильной камерой

Судя по его размеру и тому факту, что он всегда включен, холодильник с морозильной камерой, что неудивительно, является самым дорогим прибором на кухне. В связи с тем, что он всегда должен оставаться включенным, вам может быть интересно, как можно сократить расходы при использовании этого прибора. Чем больше продуктов содержится в холодильнике, тем больше он должен работать, чтобы поддерживать температуру должным образом. Поэтому начните с того, что не перегружайте холодильник.

А вот морозильник на самом деле работает более эффективно, скорее если он полон, чем пуст, поскольку ему не нужно прилагать столько усилий, чтобы удерживать холод. Но убедитесь, что вы не перегружаете его, так как должны быть место для циркуляции воздуха. Ну и не забывайте периодически размораживать камеру, чтобы избавиться от любого скопления льда (это заставляет прибор потреблять больше энергии).

2. Вытяжные вентиляторы

Хотя вытяжные вентиляторы отлично справляются с кухонными запахами, их работа обходится довольно дорого, особенно если оставить их включенными. Вместо того, чтобы включать вентилятор на время приготовления, попробуйте включить его на несколько минут после того, как закончите. Проверьте фильтр вентилятора, чтобы убедиться, что он не забит. Это поможет ему работать легче и потреблять меньше энергии.

Простой лайфхак: вы можете легко очистить фильтр в миске с мыльной водой с небольшим количеством уксуса и средства для мытья посуды.

3. Печь