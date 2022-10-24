Все о безопасности: специалисты рекомендуют сразу же проверять купленные генераторы

Спрос на электрогенераторы и газовые горелки в Эстонии вырос на фоне разговоров о возможных перебоях с электричеством предстоящей зимой. Использование такого оборудования требует соблюдения правил безопасности, в обратном случае можно остаться не только без генератора, но и без крыши над головой, пишет rus.err.ee со ссылкой на „Актуальная камера“.