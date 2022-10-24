Все о безопасности: специалисты рекомендуют сразу же проверять купленные генераторы(1)
Спрос на электрогенераторы и газовые горелки в Эстонии вырос на фоне разговоров о возможных перебоях с электричеством предстоящей зимой. Использование такого оборудования требует соблюдения правил безопасности, в обратном случае можно остаться не только без генератора, но и без крыши над головой, пишет rus.err.ee со ссылкой на „Актуальная камера“.
При покупке генератора следует учитывать множество факторов. Самый важный из них - это место, куда вы этот генератор собираетесь устанавливать.
„Те генераторы, которые предназначены для уличного использования, нельзя использовать в закрытых помещениях, и наоборот. Генераторы, предназначенные для помещений, недостаточно влагостойкие, чтобы безопасно работать на улице. Кроме того, когда работает двигатель внутреннего сгорания, выделяются различные вредные вещества, в том числе угарный газ.
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