Почему нельзя ставить вилки зубцами вверх: народные приметы предупреждают об опасности

Как сообщает Ukr.Media, есть как минимум два объяснения такого запрета. Одно из них более рациональное, ну а другое уже связано с приметами. Что они гласят — читайте далее.

Почему нельзя хранить вилки зубцами вверх

Во-первых, самое логичное объяснение — если оставить вилку зубцами вверх, это может привести к травмам. Все просто — на столовый прибор можно наколоться и пораниться.

Во-вторых, злые силы очень сильно притягиваются к ножам, лезвиям и острым зубцам, особенно если такие предметы хранятся в открытом доступе. Поэтому храня вилки зубцами вверх, нечисть может наслать на жильцов разные болезни, неприятности, беды и другие не самые приятные заботы.

Также такое хранение столовых приборов притягивает к себе ссоры, скандалы, разные проблемы со здоровьем, денежные трудности, проблемы на работе.

Помимо этого, существует версия, что вилки, оставленные зубцами вверх, могут привести к одиночеству.