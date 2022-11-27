27.11.2022, 13:24
Тепло за копейки – как сделать самодельный обогреватель из свечи
Для того чтобы самостоятельно сделать обогреватель для помещения, вам понадобятся:
банка небольшого размера;
свеча из парафина;
свеча из воска;
соль;
рафинированное масло без запаха;
нож;
спички или зажигалка.
Опустите свечу в банку и обрежьте ее до нужной длины. После вылейте на дно емкости парафин (растопите парафиновую свечу заранее) и опустите туда восковую, пока он не успел затвердеть.
Затем залейте в банку масло и посыпьте его солью. Это поможет вывести из масла влагу, и таким образом оно дольше будет держать необходимую консистенцию. Самодельная „печка“ из свечи приготовлена таким образом будет гореть не менее 10-12 часов.
К примеру обычной восковой свечи большого размера хватит не больше, чем на два часа.