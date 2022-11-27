Полезные советы
27.11.2022, 13:24

Тепло за копейки – как сделать самодельный обогреватель из свечи

 
ФОТО: Pixabay

Обычные свечи помогут согреться, если подача тепла в квартиру приостановилась. Самодельный обогреватель можно сделать даже из простой свечи и для этого нужно иметь всего несколько простых предметов, пишет Telegraf со ссылкой на издание „Униан“.

Для того чтобы самостоятельно сделать обогреватель для помещения, вам понадобятся:

  • банка небольшого размера;

  • свеча из парафина;

  • свеча из воска;

  • соль;

  • рафинированное масло без запаха;

  • нож;

  • спички или зажигалка.

Опустите свечу в банку и обрежьте ее до нужной длины. После вылейте на дно емкости парафин (растопите парафиновую свечу заранее) и опустите туда восковую, пока он не успел затвердеть.

Затем залейте в банку масло и посыпьте его солью. Это поможет вывести из масла влагу, и таким образом оно дольше будет держать необходимую консистенцию. Самодельная „печка“ из свечи приготовлена таким образом будет гореть не менее 10-12 часов.

К примеру обычной восковой свечи большого размера хватит не больше, чем на два часа.

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