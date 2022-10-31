Возраст имеет значение! Холодильник затопил кухню: страховка отказалась возмещать ушерб(2)
Анна (имя изменено) купила новую квартиру и перевезла туда часть обстановки со старого жилья, в том числе – холодильник. „Но недавно холодильник протек и затопил полы на кухне. Паркет вздулся“, – рассказывает она. У женщины есть страховка на квартиру и страховка на имущество в ней на сумму в 100 000 евро, и она думала, что ей все исправят по страховке. „Однако страховщик сказал, что, поскольку холодильнику уже 15 лет, они компенсировать ущерб не будут“, – разводит руками она. „МК-Эстония“ выяснила, действительно ли есть ограничения по возрасту для бытовой техники?
Анна отмечает, что ей с детства привили установку, что если вещь работает, то не нужно ее выбрасывать.
„Я заказала в кухню новую встроенную технику, а вот холодильник решила новый пока не покупать – и этот нормально работает, – говорит она. – Еще радовалась, что он уже 15 лет мне служит… Кто же знал, что он преподнесет такой сюрприз!“
Но самый большой сюрприз преподнесла Анне страховая фирма, когда отказалась компенсировать ущерб. Дескать, техника была слишком старой, поэтому ничего возмещать не будут.
„Важно выяснить причину“
Руководитель отдела страхования рисков Swedbank Лийна Лакс отмечает: „Условия в разных фирмах могут отличаться, поэтому перед подписанием договора следует ознакомиться с условиями и, при необходимости, обратиться за консультацией к специалисту по страхованию. В Swedbank мы предлагаем только комплексное решение по страхованию жилья, которое покрывает все убытки, вызванные неожиданным несчастным случаем“.
Но есть и исключения, которые перечислены в условиях страхования.
„Обычно к общим исключениям относится, например, ущерб, вызванный длительными процессами, естественным износом, порчей, гниением, ржавчиной, накипью, – перечисляет она, – поскольку связанные с ними происшествия нельзя считать неожиданными и непредвиденными. Однако у страховки жилья Swedbank есть и исключение из этого условия: мы компенсируем ущерб, вызванный пожаром, взрывом или протечкой водопровода по вышеуказанным причинам, но не компенсируем ту часть застрахованного объекта, которая нанесла ущерб“.
Например: если из-за ржавчины прорвало трубу, и вода повредила внутреннюю отделку здания, то они возместят расходы на восстановление внутренней отделки, но не расходы на замену или восстановление прорвавшейся трубы.
„В данном примере необходимо оценить конкретную причину, по которой холодильник начал течь, и на основании этого решить, подлежит ли ущерб возмещению по условиям страхования, – советует специалист. – Также следует различать, что имеется в виду под ущербом – сам холодильник или пол, поврежденный в результате утечки. 15-летний прибор сам по себе может быть не застрахован, но это не означает, что поврежденное напольное покрытие не подлежит возмещению“.
Однако она добавляет, что более точные ответы можно получить, только прочитав условия данного полиса страхования жилья.
Пол – да, технику – нет
„Поскольку точные обстоятельства дел нам неизвестны, мы можем комментировать возможный страховой случай и предполагаемую компенсацию лишь исходя из условий страхования жилья PZU, – комментирует Трийн Пийбор, директор по маркетингу и коммуникации PZU Kindlustus. – Условия страховых компаний разные, и мы не знаем, какой договор страхования подписал клиент, какие в договоре предусмотрены страховые покрытия, выбранные страховые суммы и дополнительные покрытия. Но в общем можно сказать, что повреждение, вероятно, произошло из-за поломки холодильника, в результате чего был поврежден пол. По имеющейся информации ущерб, нанесенный полу, в этом случае подлежит компенсации“.
Она добавляет: „К сожалению, на холодильник компенсация не распространяется. Поскольку холодильник старше 15 лет, можно предположить, что его поломка связана с износом устройства. По условиям страхования жилья PZU, возмещению подлежит бытовая техника возрастом до четырех лет. Когда речь идет о страховании, необходимо помнить, что происшествие должно быть неожиданным и непредвиденным“.
Таким образом получается, что если человек покупает домашнюю страховку в PZU и попадает в такую же ситуацию, как Анна, то в случае протечки холодильника стоимость устройства не компенсируют.
„Если холодильнику больше четырех лет, его выход из строя не подлежит компенсации. Поскольку холодильнику в этом описании более 15 лет и он начал протекать, можно предположить, что это – не непредвиденная ситуация, и устройство перестало работать из-за износа, – подчеркивает Пийбор. – Если, например, этот холодильник был бы уничтожен из-за внешнего фактора, например пожара, затопления сверху, то он подлежал бы компенсации. Но у нас нет более подробной информации, что это был за договор и какие условия к нему применяются для оценки дела“.
„15 лет – срок“
Представитель If Kindlustus Вейко Сепп отмечает, что по их домашней страховке – в случае пакета от всех рисков – под защитой также внутренние повреждения устройств.
„Если, например, холодильник сломался и потек, повредив пол, то обычно мы возмещаем и стоимость холодильника, и приводим в порядок полы, и компенсируем другой ущерб, если он возник. Причем в отношении техники мы применяем правило „новое вместо старого“. То есть если устройство починить нельзя, то клиент, как правило, получает новое“, – объясняет он.
Однако если технике уже 15 лет, то, отмечает специалист, очевидно, что она уже явно амортизирована.
„И в таком случае компенсацию за новое устройство не выплачивают, – поясняет Сепп. – Однако полы все же приводят в порядок“.
„Хотя в общих чертах типовые условия страховых компаний похожи, у каждого договора все же свои нюансы, которые нужно выяснить до заключения сделки, – советует руководитель Coop Panga Kindlustusmaakler Райво Пийбор. – Чтобы точно знать, какую защиту и от чего предлагает та или иная фирма и на каких условиях. Можно попросить дополнительную консультацию у фирмы, можно обратиться к страховому маклеру, который поможет сравнить предложения разных фирм и выбрать самое лучшее из них“.
Например, если возникла неожиданная и непредвиденная ситуация, то обычно, отмечает он, страховые компании все же возмещают расходы на ремонт пола.
„Что же касается холодильника, то обычно защита распространяется на бытовую технику в возрасте до шести лет, – подчеркивает Пийбор. – Однако все зависит от условий договора“.