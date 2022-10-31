Возраст имеет значение! Холодильник затопил кухню: страховка отказалась возмещать ушерб

Анна отмечает, что ей с детства привили установку, что если вещь работает, то не нужно ее выбрасывать.

„Я заказала в кухню новую встроенную технику, а вот холодильник решила новый пока не покупать – и этот нормально работает, – говорит она. – Еще радовалась, что он уже 15 лет мне служит… Кто же знал, что он преподнесет такой сюрприз!“

Но самый большой сюрприз преподнесла Анне страховая фирма, когда отказалась компенсировать ущерб. Дескать, техника была слишком старой, поэтому ничего возмещать не будут.

„Важно выяснить причину“

Руководитель отдела страхования рисков Swedbank Лийна Лакс отмечает: „Условия в разных фирмах могут отличаться, поэтому перед подписанием договора следует ознакомиться с условиями и, при необходимости, обратиться за консультацией к специалисту по страхованию. В Swedbank мы предлагаем только комплексное решение по страхованию жилья, которое покрывает все убытки, вызванные неожиданным несчастным случаем“.

Но есть и исключения, которые перечислены в условиях страхования.

„Обычно к общим исключениям относится, например, ущерб, вызванный длительными процессами, естественным износом, порчей, гниением, ржавчиной, накипью, – перечисляет она, – поскольку связанные с ними происшествия нельзя считать неожиданными и непредвиденными. Однако у страховки жилья Swedbank есть и исключение из этого условия: мы компенсируем ущерб, вызванный пожаром, взрывом или протечкой водопровода по вышеуказанным причинам, но не компенсируем ту часть застрахованного объекта, которая нанесла ущерб“.

Например: если из-за ржавчины прорвало трубу, и вода повредила внутреннюю отделку здания, то они возместят расходы на восстановление внутренней отделки, но не расходы на замену или восстановление прорвавшейся трубы.