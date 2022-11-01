Эстонцы разработали дизайн уникальной капсулы тишины(3)
По словам руководителя дизайнерского бюро Iseasi Мартина Пярна, на разработку звукоизолирующей кабины для приватной работы в офисах понадобилось два года. „В мире нет другой звуконепроницаемой кабины с такой формой и характеристиками. В отличие от других, капсула тишины, получившая название Intuit Booth, имеет трапециевидную форму, что, благодаря расположенным под определённым углом стенам, уменьшает отражения звука“, — сказал Пярн.
„С обеих сторон стены капсулы тишины сделаны из больших звукопоглощающих стёкол, которые, вместе с трапециевидной формой, создают ощущение, что капсула значительно просторнее, чем на самом деле. Можно сказать, что это самая просторная маленькая капсула тишины в мире, и, в отличие от обычных капсул-кубиков, в ней человек не чувствует себя стеснённым“, — добавил Пярн.
По словам Йоонатана Винкеля, руководителя Softrend, звуковая капсула изготовлена из высокотехнологичных материалов, которые были отобраны и протестированы совместно с инженерами-акустиками финской компании Akukon. „Капсула тишины весом более 400 кг имеет несколько акустических слоёв с разными свойствами, одни материалы глушат низкие частоты, другие – высокие, а третьи уменьшают отражение звука. В результате звукоизоляция капсулы соответствует официальным показателям класса А стандарта ISO“, — сказал Винкель.
По словам Йоонатана Винкеля, внешняя поверхность капсулы тишины также покрыта акустическими материалами, которые приглушают звуки, доносящиеся из офиса. „Кроме того, у покупателя есть возможность выбрать цвета внешних и внутренних поверхностей капсулы тишины так, чтобы они сочетались с остальным интерьером“, — добавил Винкель.
Высокотехнологичная капсула тишины имеет освещение с датчиком движения и вентиляцию, которая автоматически включается при входе человека в капсулу, и после его ухода продолжает работать до полной смены воздуха.
По словам Йоонатана Винкеля, при разработке капсулы особое внимание уделялось освещению. „В разгар эпидемии Covid люди совершали много видеозвонков, и, чтобы хорошо выглядеть на экране, использовали настольные лампы или другие отдельные источники света. В капсуле тишины интенсивность света можно регулировать так, что у человека есть возможность появлялся на экране в хорошем свете, в прямом смысле этого слова“, — добавил Винкель.
Йоонатан Винкель сказал, что офисная мебель становится всё более важным направлением для Softrend, на которое, наряду с мебелью для дома, уже приходится более трети оборота компании. „Капсула тишины — это часть серии офисной мебели Intuit by Softrend, которую компания Softrend запустила нынешней весной. За последние годы во всём мире рынок капсул тишины вырос в три раза, и он ещё будет продолжать расти“, — добавил Винкель.
Первая международная презентация капсулы тишины, получившей название Intuit Booth, состоится в конце октября в Кёльне на Orgatec, одной из самых важных европейских выставок офисной мебели, где Intuit Booth будет выдвинута на приз за инновации.
Производство фирмы Softrend, основанной в 1997 году как семейное предприятие, находится в Вяэна, Харьюмаа. Softrend продаёт свою мебель для дома и офисную мебель Intuit by Softrend не только в Эстонии, но и экспортирует в 40 стран мира, среди заказчиков офисной мебели Softrend такие международные компании как Amazon, Google и Microsoft