Эстонцы разработали дизайн уникальной капсулы тишины

По словам руководителя дизайнерского бюро Iseasi Мартина Пярна, на разработку звукоизолирующей кабины для приватной работы в офисах понадобилось два года. „В мире нет другой звуконепроницаемой кабины с такой формой и характеристиками. В отличие от других, капсула тишины, получившая название Intuit Booth, имеет трапециевидную форму, что, благодаря расположенным под определённым углом стенам, уменьшает отражения звука“, — сказал Пярн.

„С обеих сторон стены капсулы тишины сделаны из больших звукопоглощающих стёкол, которые, вместе с трапециевидной формой, создают ощущение, что капсула значительно просторнее, чем на самом деле. Можно сказать, что это самая просторная маленькая капсула тишины в мире, и, в отличие от обычных капсул-кубиков, в ней человек не чувствует себя стеснённым“, — добавил Пярн.

По словам Йоонатана Винкеля, руководителя Softrend, звуковая капсула изготовлена из высокотехнологичных материалов, которые были отобраны и протестированы совместно с инженерами-акустиками финской компании Akukon. „Капсула тишины весом более 400 кг имеет несколько акустических слоёв с разными свойствами, одни материалы глушат низкие частоты, другие – высокие, а третьи уменьшают отражение звука. В результате звукоизоляция капсулы соответствует официальным показателям класса А стандарта ISO“, — сказал Винкель.

По словам Йоонатана Винкеля, внешняя поверхность капсулы тишины также покрыта акустическими материалами, которые приглушают звуки, доносящиеся из офиса. „Кроме того, у покупателя есть возможность выбрать цвета внешних и внутренних поверхностей капсулы тишины так, чтобы они сочетались с остальным интерьером“, — добавил Винкель.

Высокотехнологичная капсула тишины имеет освещение с датчиком движения и вентиляцию, которая автоматически включается при входе человека в капсулу, и после его ухода продолжает работать до полной смены воздуха.