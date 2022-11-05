Как сделать самый полезный компост из опавшей листвы. Секреты приготовления

Достоинства и недостатки листового компоста

Вряд ли стоит говорить о выдающихся достоинствах перегноя, приготовленного на основе навоза и птичьегопомета, — таким органическим удобрениям нет равных. Но роскошь их применения без каких-либо финансовых вложений могут позволить себе лишь сельские жители, которые держат в хозяйстве домашний скот и птицу.



У „городских“ дачников покупка навоза и помета сегодня пробивает существенную брешь в кармане. Листовой компост уступает таким удобрениям по питательной ценности, но культурные растения прекрасно на него отзываются и никогда не откажутся от подобной вкуснятины. Так зачем же тратиться на покупку навоза, если под рукой есть бесплатный материал?

Листовой опад — бесплатное сырье для приготовления органического удобрения.

Вызревший листовой компост быстро насыщает грунт гуминовыми соединениями и микроэлементами и эффективно восстанавливает почвенное плодородие. При заделке в грунт он отлично улучшает его структуру: песчаной почве добавляет влагоемкости, а глинистой – воздухопроницаемости.

Не до конца разложившаяся листовая масса (молодой компост) – прекрасный продукт для мульчирования овощных и цветочных культур. Цветы и овощи не страдают от заболеваний, характерных для плодовых деревьев и ягодников. Поэтому в этом случае для приготовления компоста можно использовать листву даже из-под больных садовых насаждений.

Молодой компост можно пустить на мульчирование овощных грядок.

Единственный недостаток листового компоста – кислая реакция. При внесении в почву он будет снижать ее уровень рН, поэтому потребует использования раскислителей (доломитовой муки, извести, мела, золы и т. п.).

Круговорот листового компоста на участке