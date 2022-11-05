Как сделать самый полезный компост из опавшей листвы. Секреты приготовления
Как вы поступаете с опавшей листвой из сада? Вывозите на свалку или сжигаете? Предлагаем поступить иначе – приготовить из лиственного опада прекрасный компост, который поможет повысить плодородие почвы на участке, добиться щедрого урожая и сэкономить на покупке органических удобрений.
Достоинства и недостатки листового компоста
Вряд ли стоит говорить о выдающихся достоинствах перегноя, приготовленного на основе навоза и птичьегопомета, — таким органическим удобрениям нет равных. Но роскошь их применения без каких-либо финансовых вложений могут позволить себе лишь сельские жители, которые держат в хозяйстве домашний скот и птицу.
У „городских“ дачников покупка навоза и помета сегодня пробивает существенную брешь в кармане. Листовой компост уступает таким удобрениям по питательной ценности, но культурные растения прекрасно на него отзываются и никогда не откажутся от подобной вкуснятины. Так зачем же тратиться на покупку навоза, если под рукой есть бесплатный материал?
Листовой опад — бесплатное сырье для приготовления органического удобрения.
Вызревший листовой компост быстро насыщает грунт гуминовыми соединениями и микроэлементами и эффективно восстанавливает почвенное плодородие. При заделке в грунт он отлично улучшает его структуру: песчаной почве добавляет влагоемкости, а глинистой – воздухопроницаемости.
Не до конца разложившаяся листовая масса (молодой компост) – прекрасный продукт для мульчирования овощных и цветочных культур. Цветы и овощи не страдают от заболеваний, характерных для плодовых деревьев и ягодников. Поэтому в этом случае для приготовления компоста можно использовать листву даже из-под больных садовых насаждений.
Молодой компост можно пустить на мульчирование овощных грядок.
Единственный недостаток листового компоста – кислая реакция. При внесении в почву он будет снижать ее уровень рН, поэтому потребует использования раскислителей (доломитовой муки, извести, мела, золы и т. п.).
Круговорот листового компоста на участке
В зависимости от технологии приготовления и пород деревьев, от которых была взята листва, на полное вызревание листового компоста уйдет 1,5-2 года. Если не помогать компосту вызреть, то этот процесс растянется дольше.
Чтобы такое ценное удобрение было у вас под рукой каждый сезон, предлагаем соорудить на участке сразу 3 компостницы. В первую вы каждую осень будете закладывать очередную партию свежего опада. Во второй компостнице в это время будет проходить вызревание прошлогодней смеси из листьев и земли. А третий лоток к этому моменту предоставит вам полностью вызревший компост.
Содержимое третьей компостницы вы той же осенью можете пустить на удобрение грядок, либо отложить процедуру до весны. Не затягивайте с использованием вызревшего компоста, ведь третий лоток к следующему лету нужно освободить. Он нужен для того, чтобы перекладывать в него зреющую листовую массу из первого „амбара“. Переложив содержимое первой компостницы в опустошённую, вы сможете переместить содержимое второго лотка в первый.
Такая „перетасовка“ компоста значительно ускорит его вызревание. Перелопачивая содержимое компостниц, вы насыщаете его кислородом, который необходим полезным микроорганизмам и дождевым червям для нормальной жизнедеятельности, а без их помощи приготовить удобрение не получится. Перевалку нужно проводить не менее 2-3 раз за сезон. Работа трудоемкая, но крайне важная.
Ленивый вариант — это изготовление только 1 компостницы. Заполните ее листьями и землей, а в следующем сезоне периодически перелопачивайте содержимое — выкладывайте на землю и возвращайте обратно. Следующей осенью молодым компостом замульчируйте многолетние растения или грядки с подзимними посевами. Дозревание такого полуготового удобрения продолжится в новом сезоне уже „на месте“. Той же осенью можете заполнить освободившуюся емкость новой порцией листвы.
Обустраиваем компостницу
Если вы не жалеете средств на любимую дачу, можете пойти самым легким путем и купить готовые компостницы. Такие приспособления избавят вас от лишних хлопот, и будут долгие годы помогать получать ценный листовой компост.
Дачники приспосабливают для этой цели старые бочки, баки, чугунные ванны и даже плотные мусорные пакеты объемом 200 л и более. Главное правило при использовании таких подручных средств – отверстия в их стенках, которые обеспечат приток воздуха к зреющей перегнойной массе. Содержимое этих ёмкостей также потребуется несколько раз за сезон перелопачивать: перекладывать из одной в другую либо высыпать на землю, застланную пленкой, а затем снова возвращать обратно.
Технология приготовления листового компоста
После листопада соберите опавшую листву и заложите ее в лоток, пересыпая слоями земли толщиной 5-10 см. Если листва и почва сухие, обязательно пролейте их водой. Владельцы газона могут добавить к содержимому скошенную траву – она ускорит вызревание перегноя. Туда же допустимо сложить мягкостебельную ботву овощей и сорняки без семян, а также кухонные отходы растительного происхождения.
Прекрасно, если в вашем распоряжении есть свежий навоз или птичий помет. Непременно добавьте эти азотистые продукты к общей массе либо пролейте содержимое раствором на их основе. Альтернативный вариант – раствор покупного азотного препарата (мочевины, аммиачной селитры и т. п.), приготовленный из расчета 20-30 г на 10 л воды.
Чтобы в будущем вам не пришлось раскислять почву на грядках, которые вы удобрите листовым компостом, сгладьте кислую реакцию сразу. Для этого на этапе закладки органики просыпьте ее слои древесной золой, доломитовой мукой, гашеной известью или мелом.
На протяжении следующего сезона, помимо регулярного перелопачивания зреющего компоста, вам потребуется периодически увлажнять его водой. Нелишним станет раствор коровяка или мочевины, которым вы смочите содержимое пару раз за сезон. Обязательно позаботьтесь о крышке на компостнице, если вы изготовили ее самостоятельно. Она потребуется для защиты органической массы от пересыхания в летний зной и от вымывания в период затяжных дождей.
Можно поступить проще – накрыть сверху компостную массу плотной пленкой и проделать в ней отверстия для доступа воздуха. И не забудьте набрать на огороде пригоршню дождевых червей и запустить их в кучу. Спустя короткое время они расплодятся в питательной перине в огромном количестве и ускорят вызревание компоста.
Как определить, что листовой компост созрел
Полностью вызревший листовой компост – это рыхлая однородная масса. В ней вы не должны обнаружить остовы листьев либо неперепревшие остатки других отходов, которые заложили вместе с опадом. В зрелом компосте не будет дождевых червей: они покинут компостницу, когда в ней закончится пропитание. Отличительная особенность зрелого листового компоста – приятный „лесной“ аромат.
Если в компосте присутствуют дождевые черви, значит, он еще не созрел.
Какие листья не подходят для приготовления компоста
К сожалению, далеко не все листья подходят для приготовления компоста. Листва некоторых пород деревьев содержит много дубильных веществ, которые в дальнейшем окажут негативное влияние на развитие культурных растений. Не стоит пускать в дело опад из-под грецкого ореха, брусники, голубики, сумаха и скумпии— ее лучше использовать для приготовления золы. Обходите стороной дуб и орешник, если решите пополнить запасы листвы в лесу.
Затормозят процесс вызревания компоста листья клена, каштана и боярышника– они очень плотные. Такую листву лучше сначала измельчать садовым шредером и только после этого закладывать в компостницу.
Затормозят процесс вызревания компоста листья клена, каштана и боярышника.
Правильно приготовленный листовой компост станет отличным подспорьем в дачном хозяйстве. Такой натуральный продукт как нельзя лучше скажется на здоровье культурных растений, поможет добиться щедрого урожая и позволит сэкономить на покупке магазинных удобрений. Не отказывайтесь от такой выгодной идеи!