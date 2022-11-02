Какие обои идеально подходят для гостиной?

Учитывайте особенности помещения

Не существует отдельного типа, такого как обои для гостиной, выбор должен быть сделан на основе комнаты и стиля интерьера, который вы хотите создать. Поэтому необходимо учитывать естественное освещение и температуру в помещении. Если из окна поступает много света, можно использовать широкий спектр цветов, как темных, так и светлых. Выбирайте обои для гостиной пестрые или с крупным рисунком. Заполненное светом пространство дает простор для фантазий и экспериментов с различными дизайнерскими решениями.

В помещениях с меньшим количеством окон или там, где окна выходят не на солнечную сторону, избегайте очень ярких цветов и крупных узоров, так как это может создать ощущение нахождения в пещере. Для таких помещений подходят обои в светлых тонах с более мелкими и приглушенными рисунками. От рисунка также зависит оклейка - чем светлее рисунок, тем проще самостоятельно наклеить обои. Учитывайте это при выборе.



Идеальные обои сочетаются с мебелью

Еще один аспект, который следует принять во внимание, - это дизайн интерьера. Вся комната должна быть единым целым, начиная от обоев и заканчивая выбором мебели. Поэтому важно, чтобы обои в гостиной были выбраны не изолированно, а в сочетании с мебелью.

Самые идеальные обои для гостиной - это те, которые дополняют цветовую палитру комнаты в целом. Учитывайте цвета и дизайн дивана , ковров, штор , декораций и т.д. Также стоит принять во внимание функциональность и продумать дизайн обоев, которые в него впишутся.