Какие обои идеально подходят для гостиной?
Вы оформляете свою гостиную и думаете, какие обои выбрать? Вы обратились по адресу, потому что именно об этом мы поговорим ниже. Обои для гостиной могут быть однотонными или с рисунком, они могут быть сделаны по фотографии или даже на заказ. Выбор обоев широк и разнообразен, поэтому мы составили список рекомендаций, которым стоит следовать.
Учитывайте особенности помещения
Не существует отдельного типа, такого как обои для гостиной, выбор должен быть сделан на основе комнаты и стиля интерьера, который вы хотите создать. Поэтому необходимо учитывать естественное освещение и температуру в помещении. Если из окна поступает много света, можно использовать широкий спектр цветов, как темных, так и светлых. Выбирайте обои для гостиной пестрые или с крупным рисунком. Заполненное светом пространство дает простор для фантазий и экспериментов с различными дизайнерскими решениями.
В помещениях с меньшим количеством окон или там, где окна выходят не на солнечную сторону, избегайте очень ярких цветов и крупных узоров, так как это может создать ощущение нахождения в пещере. Для таких помещений подходят обои в светлых тонах с более мелкими и приглушенными рисунками. От рисунка также зависит оклейка - чем светлее рисунок, тем проще самостоятельно наклеить обои. Учитывайте это при выборе.
Идеальные обои сочетаются с мебелью
Еще один аспект, который следует принять во внимание, - это дизайн интерьера. Вся комната должна быть единым целым, начиная от обоев и заканчивая выбором мебели. Поэтому важно, чтобы обои в гостиной были выбраны не изолированно, а в сочетании с мебелью.
Самые идеальные обои для гостиной - это те, которые дополняют цветовую палитру комнаты в целом. Учитывайте цвета и дизайн дивана, ковров, штор, декораций и т.д. Также стоит принять во внимание функциональность и продумать дизайн обоев, которые в него впишутся.
Обои - смелый и визуально яркий выбор, и это важно иметь в виду, если вы хотите добавить на стену какое-нибудь произведение искусства. Простые по дизайну и однотонные по цвету, обои являются прекрасным холстом для разнообразных произведений искусства или фотографий. Если дизайн яркий и привлекающий внимание, то при развешивании произведений искусства следует выбирать картины в широких рамках, чтобы создать свободное пространство между обоями и художественным произведением. Однако, чтобы общий вид был светлым, выбирайте обои с минималистичным дизайном, на которые легко повесить различные произведения искусства.
Какие обои все-таки выбрать?
Учитывая все вышесказанное, следует выбирать обои для гостиной в соответствии со следующим:
размер помещения;
освещение комнаты;
стиль оформления интерьера;
стиль и цвет мебели и декораций.
Обои для гостиной могут быть любыми: однотонными, в клетку, цветочные и т.д. Выберите те, которые соответствуют вашим желаниям. Обязательно учитывайте характер помещения, чтобы не создать комнату, где неправильный выбор подчеркнет узость помещения. Подумайте о том, какой общий вид вы хотите получить, и в соответствии с этим выберите подходящие обои. Удачи в выборе и оформлении!