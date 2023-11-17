СОВЕТЫ | Как выбрать самое энергоэффективное отопление для частного дома

Древесно-стружечные брикеты — один из самых энергоэффективных и экологичных отопительных материалов. Они плотные, и показатель относительной влажности у них очень низкий, именно поэтому они обладают значительно большей теплоемкостью, чем дрова.

Дрова лучше всего хранить на улице, чтобы к древесине был доступ воздуха. Самым удачным местом хранения будет дровяной сарай или навес. Больше всего тепла дает древесина дуба и ясеня, так как у этих деревьев самая высокая температура горения. Однако, если дома установлена изразцовая печь или камин, то рекомендуется использовать дерево с не настолько высокой температурой горения, так как можно повредить глину, которая находится между изразцами.

Если вы хотите заготавливать дрова сами, то подготовку к новому отопительному сезону надо начинать годом ранее, между тем, если времени на это не хватает, то можно купить уже готовые дрова у продавцов или заказать доставку груза на дом. Присутствие человека очень важно и в процессе горения дров, чтобы можно было проследить, когда топливо сгорит и добавить еще поленьев.

Дровяное отопление требует трудоемкого подготовительного процесса, начиная с заготовки, хранения и заканчивая непосредственно отоплением, но это финансово наиболее выгодный способ отопления. Вид дров следует выбирать в зависимости от установленной системы отопления, и запасаться ими надо заранее.

Нынешняя ситуация выглядит более обнадеживающей для тех владельцев частных домов, у которых до сих пор параллельно с газовым отопление м осталась возможность обогревать дом древесными материалами. Но как выбрать самое подходящее? Будет ли лучше, если будет дешевле, или все же больше внимания следует обращать на энергоэффективность топлива, а уже затем — на его цену?

Несколько десятилетий назад многие владельцы частных домов ради собственного удобства оборудовали свои дома газовыми системами отопления, и, предвидя ожидаемые этой зимой цены на газ, сейчас очень встревожены.

Эксперты утверждают, что одна тонна брикетов заменяет примерно три кубометра дров, к тому же они уже готовы к использованию, и их не нужно дополнительно подготавливать, в то время как дрова надо нарубить и высушить.

Перейти с дров на использование брикетов довольно просто, так как их можно использовать в той же печи, к тому же это станет отличным решением для тех, у кого дома не много места для хранения дров. Благодаря их теплоемкости такой же объем топлива займет меньше физического пространства в гараже или кладовке.

„При переходе с дров на брикеты важно помнить, что они намного плотнее. В результате они выделяют больше тепла, поэтому сначала следует внимательно протестировать количество брикетов, которое можно использовать за один раз, чтобы не перетопить печь. Желательное количество брикетов зависит от печи и камина, поэтому в первый раз рекомендуется начать с меньшего количества, и затем постепенно увеличивать его, пока не установите наиболее подходящее для вашей печки“, –говорит инженер в области рисков Gjensidige Latvija — эксперт, андеррайтер рисков коммерческой недвижимости Юрис Пуриньш.

При использовании брикетов, хотя и реже, чем при выборе дровяного отопления, все же требуется присутствие человека, который может подбросить в печку топливо, когда оно будет заканчиваться.

Долгосрочные инвестиции — отопление на гранулах

Гранульные отопительные системы являются одними из наиболее востребованных, так как их стоимость относительно низкая, и они не требуют усиленного внимания. Но все же установка нового гранульного котла может вылиться в довольно серьезные инвестиции и стать хорошим долгосрочным вложением.

Большим преимуществом гранульных котлов отопления является то, что нуждаются в минимальном присутствии человека, так как гранулы надо пополнять примерно один раз в две недели, а в остальном процесс отопления автоматизирован. К тому же значительная часть гранульных котлов отопления оборудована системой самоочистки.