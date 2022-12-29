Осторожно, за вами наблюдают. Можно ли установить скрытую камеру в подъезде без согласия всех жильцов?(3)
„Не было собрания, никаких соглашений. Но один из жильцов установил видеокамеру без разрешения других. Даже не обозначено, что это видеокамера. Она установлена на первом этаже, смотрит на квартиры. Квартира хозяина камеры вообще находится на втором этаже, то есть камера снимает не его дверь. Законно ли это?“ - интересуется читательница „МК-Эстонии“ Лана.
„Для установки видеокамеры, в поле наблюдения которой попадает общая часть дома или принадлежащая собственникам квартир общая территория вокруг него, нужно соглашение или решение собственников квартир, – отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex. – При этом суд различал ситуации, когда камеру устанавливает товарищество и когда камеру устанавливает собственник квартиры без согласования с товариществом. Более строгие требования предъявляются во втором случае, так как неясно, преследуется ли общая цель. Если камера, снимающая общую территорию, установлена не в общих интересах, то любой собственник квартиры или квартирное товарищество могут обратиться в суд с требованием удалить камеру“.
„Видеозаписи можно использовать только с той целью, которая была указана и утверждена договором или решением собственников квартир. Например, если в качестве цели заявлено обнаружение правонарушений, то нельзя использовать видеозапись для того, чтобы подсчитать, сколько раз человек пользовался лифтом, проверяя, не принесли ли ему письмо или газету в почтовый ящик. Цель должна быть реально достижимая и конкретная, – говорит Твердохлебов. – Например, спорным является вопрос, может ли подходящей целью быть предотвращение преступлений. Ведь камера не может запретить совершать преступление. Особенно, если никто в реальном времени не следит за тем, что происходит в зоне наблюдения, и не отправляет немедленно туда охранника, чтобы помешать совершению правонарушения“.
Любой желающий, попавший в зону наблюдения камеры, снимающей общую территорию, по словам Евгения Твердохлебова, имеет право ознакомиться с записью, на которой он запечатлен, но не имеет права видеть других лиц.
Камеры, отмечает присяжный адвокат, нельзя устанавливать с целью наблюдения за частной жизнью людей без их согласия. Целью может быть обнаружение правонарушений.
„Поэтому, предоставляя желающим возможность ознакомиться с их изображением, нужно закрывать других людей, – замечает присяжный адвокат. – При установке камер нужно указать границы зоны съемки, с какой целью ведется видеонаблюдение и как можно ознакомиться с записью. В том числе нужно указать, кто является лицом, ответственным за обработку личных данных, и контактные данные этого лица. Это можно сделать, например, при помощи предупреждающей таблички с понятными символами или текстовым сообщением“.