Осторожно, за вами наблюдают. Можно ли установить скрытую камеру в подъезде без согласия всех жильцов?

„Для установки видеокамеры, в поле наблюдения которой попадает общая часть дома или принадлежащая собственникам квартир общая территория вокруг него, нужно соглашение или решение собственников квартир, – отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex. – При этом суд различал ситуации, когда камеру устанавливает товарищество и когда камеру устанавливает собственник квартиры без согласования с товариществом. Более строгие требования предъявляются во втором случае, так как неясно, преследуется ли общая цель. Если камера, снимающая общую территорию, установлена не в общих интересах, то любой собственник квартиры или квартирное товарищество могут обратиться в суд с требованием удалить камеру“.

„Видеозаписи можно использовать только с той целью, которая была указана и утверждена договором или решением собственников квартир. Например, если в качестве цели заявлено обнаружение правонарушений, то нельзя использовать видеозапись для того, чтобы подсчитать, сколько раз человек пользовался лифтом, проверяя, не принесли ли ему письмо или газету в почтовый ящик. Цель должна быть реально достижимая и конкретная, – говорит Твердохлебов. – Например, спорным является вопрос, может ли подходящей целью быть предотвращение преступлений. Ведь камера не может запретить совершать преступление. Особенно, если никто в реальном времени не следит за тем, что происходит в зоне наблюдения, и не отправляет немедленно туда охранника, чтобы помешать совершению правонарушения“.

Любой желающий, попавший в зону наблюдения камеры, снимающей общую территорию, по словам Евгения Твердохлебова, имеет право ознакомиться с записью, на которой он запечатлен, но не имеет права видеть других лиц.

Камеры, отмечает присяжный адвокат, нельзя устанавливать с целью наблюдения за частной жизнью людей без их согласия. Целью может быть обнаружение правонарушений.

„Поэтому, предоставляя желающим возможность ознакомиться с их изображением, нужно закрывать других людей, – замечает присяжный адвокат. – При установке камер нужно указать границы зоны съемки, с какой целью ведется видеонаблюдение и как можно ознакомиться с записью. В том числе нужно указать, кто является лицом, ответственным за обработку личных данных, и контактные данные этого лица. Это можно сделать, например, при помощи предупреждающей таблички с понятными символами или текстовым сообщением“.