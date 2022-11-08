Мебельный рынок: IKEA лидирует, но в целом покупать стали осторожнее

Согласно недавнему опросу банка Citadele, от ремонта и покупки мебели в прошлом месяце отказалось 27% населения. О том, что дела в сфере мебельной промышленности и у мебельных магазинов в последнее время идут не блестяще, свидетельствует и недавно вышедший рапорт конкуренции в этой сфере от Äripäev.Пока неплохо, но рынок остывает

Как показывает рапорт, во втором квартале этого года суммарный оборот эстонских мебельных магазинов, торгующих в розницу, составил 57,7 млн евро, по сравнению с прошлым годом он вырос почти на четверть. Однако осенью рынок стал быстро остывать.

Первое место по обороту за 2021 год среди розничных продавцов мебели занимала IKEA, которой оперирует в Эстонии фирма Runikon Retail OÜ, на втором месте – Evelekt AS, на третьем расположилась ON24 AS. Причем IKEA еще до открытия магазина под Таллинном была на голову выше конкурентов: ее прошлогодняя выручка составила свыше 34 млн евро, что в два с лишним раза больше, чем у ее ближайшего конкурента, оперирующего в Эстонии магазинами Home4You, оборот которого составил 16,6 млн.

Причем если во втором квартале этого года темпы роста Evelekt и ON24 существенно замедлились и ушли по сравнению с прошлым годом в минус, IKEA продолжала набирать ход, увеличив неаудированный оборот почти на 45%.

Впрочем, конкурирующие фирмы пытаются усмотреть в расширении IKEA положительные моменты.