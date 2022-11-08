10 причин не выбрасывать перезрелые бананы

10 идей для использования перезрелых бананов приводит портал FurnishHome.

1. Банановый хлеб

Банановый хлеб — это классика американского стиля жизни в южных штатах и один из самых любимых продуктов детей. Прислушайтесь, перезрелые бананы на вашей кухне практически умоляют вас превратить их в банановый хлеб!

2. Фруктовые напитки

Очистите, измельчите и заморозьте перезрелые бананы, чтобы позже вы могли добавить их в смузи! Бананы отлично идут и с молочными вариантами коктейля!

3. Сахарный скраб

Используйте перезрелый банан, чтобы сделать отшелушивающий сахарный скраб для тела. Очистите банан и разомните его вилкой в маленькой миске. Добавьте 3 ст. л. сахара, несколько капель эфирного масла лаванды и хорошо перемешайте. Ваш скраб готов!

4. Чистка обуви

Используйте внутреннюю часть банановой кожуры как крем для обуви. Протрите им обувь для быстрого очищения и блеска! Бананы содержат калий, который, как вы уже догадались, встречается и в лаке для обуви.

5. Овсяная каша

Размешайте банан в миске, затем сверху положите овсянку или горячие хлопья. Перемешайте для вкусного и жирного, но невероятно полезного завтрака, который обязательно сделает вас сытым до самого до обеда.

6. Мороженое

Используйте пару бананов, чтобы сделать замороженное мороженое! Вы не поверите, насколько это легко! Заранее нужно купить лишь формочки.

7. Печенье всего лишь из двух ингредиентов

Размешайте перезрелый банан в миске среднего размера, и вы уже на полпути к партии вкусного печенья! Добавьте 1 чашку овсяной муки (или размолотых хлопьев) в пюре и хорошо перемешайте. Тесто положите на подготовленный противень (около 1 ст. л. теста на печенье). Выпекайте в 350-градусной духовке 13-15 минут и дайте остыть перед подачей на стол.

8. Маска для волос

Бананы содержат витамины А, Е, С и натуральные масла, которые предотвращают появление секущихся кончиков, улучшают рост волос, повышают их эластичность и добавляют блеска.