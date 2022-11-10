Тренды из Парижа, уникальные сауны, хюгге-Рождество – в осенне-зимнем номере журнала „Дизайн: интерьер & архитектура“. Подпишитесь бесплатно!
Читайте в свежем номере:
Художник „рисует“ интерьер
Первое, что появилось в пентхаусе с высокими потолками в квартале Ротерманна — картины, потому что именно они придают пространству характер.
Тренды Парижской выставки Maison&Objet
Новости одной из крупнейших и важнейших в Европе выставок дизайна интерьеров: узоры из Африки, ручная работа, ретро, 3D-мебель, максимализм, зеленое мировоззрение и многое другое.
Хюгге-Рождество в оттенках карамели
Пошаговый оригинальный рецепт стильного, вдохновленного природой дизайнерского рождественского декора всего дома, а также рецепт восхитительного праздничного пирога.
Дом с мощной архитектурой посреди природы
Замечательный минималистичный, но мощный дом в Тартумаа, где уютно расположилась семья из четырех человек и собака и все устроено точно в соответствии с их пожеланиями.
Деревянное зодчество спасает мир
Дерево сегодня воспринимается больше как старый и традиционный материал или стало синонимом тренда?
12 находок из классики эстонского дизайна,
который на протяжении последних ста лет делает нашу жизнь и пространство вокруг нас не только красивым, но и более комфортным.
Особые эмоции от особой сауны
Самые интересные заводские банные домики и уникальные бани в Эстонии и в других странах.
Живой огонь как творец домашнего тепла
Камины не только актуальны как источник гарантированного тепла, но и являются важным элементом уютного и модного интерьера. И тут главное правильно определиться с конструкцией!
А также новости мира дизайна и идеи дизайнерских подарков к Рождеству и Новому году!
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