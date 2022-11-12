Цвет удачи в 2023 году для разных знаков зодиака

Грядущий 2023-й год — год королевского кролика черной масти, Черного Водяного Кролика. Как и все кролики, он любит сочную свежую пищу и… яркие цвета — увидев такие в вашем доме, он не пройдет мимо и принесет удачу. Впрочем, есть и базовые оттенки, которыми вы точно обрадуете символ нового года, это — голубой и черный. Остальные цвета будут зависеть от вашего знака зодиака, пишет Elle Decoration.

ОВЕН

Овнам всегда приносили успех „огненные“ цвета — красный, желтый, оранжевый, пурпурный. Чтобы задобрить кролика, советуем остановиться именно на оттенках морковного. И категорически забыть про зеленую гамму — активных Овнов этот успокаивающий цвет может демотивировать.

ТЕЛЕЦ

А вот у Тельцов все наоборот. После активного года под знаком Тигра они имеют право на заслуженный отдых. Для этого Тельцам нужно окружить себя медитативными зелеными и изумрудными оттенками. А вот агрессивных огненных цветов стоит по возможности избегать — чтобы не возникло эффекта красной тряпки перед глазами быка.

БЛИЗНЕЦЫ

Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на желтые цвета — они зарядят правильной энергией и настроят на позитивный лад. Главное, правильно выбрать оттенок — не раздражающий лимонный и не унылый канареечный.

РАК

В этом году Раки идеально вписываются в дресс-код Кролика — счастливые для них голубые и серебристые оттенки особо порадуют животное 2023 года. А вот чего стоит опасаться, так это коричневых цветов, несмотря на их универсальность в интерьере — на этот знак они будут навевать тоску и апатию.

ЛЕВ

Львы тоже могут не бояться быть самими собой — Кролика порадуют желтые и золотистые цвета — под стать окрасу — в их интерьере. Все потому, что символ года любит богатство и роскошь, а потому обязательно наведается в жилище с яркими и мерцающими деталями, и только приумножит богатство. Опасные же цвета для вспыльчивых Львов — раздражающие красные оттенки. Зачем гневить зверя?

ДЕВА