Цвет удачи в 2023 году для разных знаков зодиака(6)
Хочется выбрать яркие акценты для интерьера? Не забудьте посоветоваться с Черным Кроликом — символом будущего 2023-го года. Цвета, благоприятные для вашего знака зодиака, наполнят дом положительной энергетикой и благополучием.
Грядущий 2023-й год — год королевского кролика черной масти, Черного Водяного Кролика. Как и все кролики, он любит сочную свежую пищу и… яркие цвета — увидев такие в вашем доме, он не пройдет мимо и принесет удачу. Впрочем, есть и базовые оттенки, которыми вы точно обрадуете символ нового года, это — голубой и черный. Остальные цвета будут зависеть от вашего знака зодиака, пишет Elle Decoration.
ОВЕН
Овнам всегда приносили успех „огненные“ цвета — красный, желтый, оранжевый, пурпурный. Чтобы задобрить кролика, советуем остановиться именно на оттенках морковного. И категорически забыть про зеленую гамму — активных Овнов этот успокаивающий цвет может демотивировать.
ТЕЛЕЦ
А вот у Тельцов все наоборот. После активного года под знаком Тигра они имеют право на заслуженный отдых. Для этого Тельцам нужно окружить себя медитативными зелеными и изумрудными оттенками. А вот агрессивных огненных цветов стоит по возможности избегать — чтобы не возникло эффекта красной тряпки перед глазами быка.
БЛИЗНЕЦЫ
Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на желтые цвета — они зарядят правильной энергией и настроят на позитивный лад. Главное, правильно выбрать оттенок — не раздражающий лимонный и не унылый канареечный.
РАК
В этом году Раки идеально вписываются в дресс-код Кролика — счастливые для них голубые и серебристые оттенки особо порадуют животное 2023 года. А вот чего стоит опасаться, так это коричневых цветов, несмотря на их универсальность в интерьере — на этот знак они будут навевать тоску и апатию.
ЛЕВ
Львы тоже могут не бояться быть самими собой — Кролика порадуют желтые и золотистые цвета — под стать окрасу — в их интерьере. Все потому, что символ года любит богатство и роскошь, а потому обязательно наведается в жилище с яркими и мерцающими деталями, и только приумножит богатство. Опасные же цвета для вспыльчивых Львов — раздражающие красные оттенки. Зачем гневить зверя?
ДЕВА
Чтобы наполнить дом атмосферой удачи, Девам достаточно услышать зов природы — добавить в интерьер естественные, натуральные цвета. Листва, дерево, гладь воды, камень… Девы могут смело использовать нейтральные зеленые, коричневые, голубые и серые цвета. А вот яркие акценты стоит приберечь для будущих идей.
ВЕСЫ
Как и Девам, Весам противопоказаны цвета в стиле „вырви глаз“. Чтобы стабилизировать душевное состояние и прийти в равновесие, астрологи рекомендуют этому знаку добавить в интерьер небесно-голубые и морские оттенки.
СКОРПИОН
Чтобы год прошел для Скорпионов продуктивно, им необходимо максимально сосредоточиться на себе и своих делах. А для этого радужные и „позитивные“ оттенки не подойдут. Погрузиться внутрь себя и активировать свои ресурсы поможет черный и насыщенный пурпурный, гранатовый цвет.
СТРЕЛЕЦ
Кролик особо любит пурпурные и морские оттенки. Для нескольких знаков зодиака в этом году они станут особенно счастливыми. В частности, бирюза и пурпур принесут удачу Стрельцам и помогут осуществить им свои далеко идущие планы. А вот черного и фиолетового цветов стоит избегать — они будут откидывать на несколько шагов назад и помешают сосредоточиться на главном.
КОЗЕРОГ
Спокойные коричневые цвета и все оттенки благородного дерева — вот то, что успокоит Козерогов и будет каждый день наполнять их невероятными силами. При этом уходить в смежные теплые тона не рекомендуется — ни желтый, ни золотой, ни оранжевый не заменят сдержанного коричневого и будут только напрягать Козерогов.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит присмотреться к цветам, которые дарует вода — голубому и серебристому, как мерцающая морская гладь. Благоприятно на этот знак также будут воздействовать мятные, лавандовые оттенки и вечная классика — черный. Такие цвета создадут творческую атмосферу и будут вдохновлять мечтательных Водолеев. А вот резкие красные или желтые тона могут вогнать в депрессию.
РЫБЫ
Если кому-то из знаков зодиака и подходят сиреневые и лиловые оттенки, так это Рыбам — они настроят рожденных в марте на медитативное состояние и наполнят позитивными чувствами и жизненной энергией. Не стоит украшать жилище утилитарными цветами вроде коричневого, хаки и черного — такая гамма заглушит вибрации Рыб и собьет с продуктивного настроя.