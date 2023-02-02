Уже не модно! От чего стоит избавиться в 2023 году — проверьте себя, если планируете ремонт!

Обивка из тканей букле

Не стоит делать ставку на этот тренд: он уже на исходе. Выбирайте другие обивочные ткани или обивку из кожи — она никогда не устареет и всегда будет актуальной.

Диван - „Фасолина“

Еще один претендент на вылет — диван в форме в „фасолины“, которые заполонили интерьерные проекты в последние годы. Такие обтекаемые, органические формы любил в свое время Владимир Каган (Vladimir Kagan). В наше время моду на них подхватили французы и диваны-«фасолины“ стали одним из главных трендов парижской Maison&Objet пару лет назад — полукруглые модели выглядели элегантно и олицетворяли в полной мере парижский шик ( особенно в обивке букле! ). Теперь они также пошли в тираж, а, значит, время „фасолин“ уходит. Поэтому выбирая в гостиную диван советуем обратить внимание на более классические модели, не подвластные веяниями моды.

Белый мрамор

Мрамор — это вечная классика, синоним роскоши, дворцовых интерьеров и жизни с королевским размахом. Казалось бы мода на него никогда не уйдет, и дизайнеры действительно не готовы отказываться от этого эффектного натурального материала. Но есть одно „но“: в последнее время они все чаще используют разноцветный камень, который приходит на смену классическому сорту Калакатта (белоснежному камню с живописными темному прожилками). Поэтому если будет возможность выбора, используйте цветной мрамор (или бюджетные варианты искусственного камня насыщенных оттенков).

Кислотные и неоновые оттенки

Нет ничего более преходящего, чем мода на яркие, кричащие цвета. И фэшн-индустрия тому самое наглядное доказательство. Еще недавно все были без ума от фуксии, но как долго она пробудет в модных лукбуках? И если гардероб вы сможете быстро поменять, то перекрашивать стены в доме или покупать новую мебель в гостиную более проблематично.