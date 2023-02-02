Уже не модно! От чего стоит избавиться в 2023 году — проверьте себя, если планируете ремонт!
Мода приходит и уходит, поэтому делать ставку на быстро сменяющие друг друга тренды при оформлении своей квартиры не стоит. Рассказываем, что уже не актуально — имейте в виду, когда будете делать дома ремонт!
Обивка из тканей букле
Не стоит делать ставку на этот тренд: он уже на исходе. Выбирайте другие обивочные ткани или обивку из кожи — она никогда не устареет и всегда будет актуальной.
Диван - „Фасолина“
Еще один претендент на вылет — диван в форме в „фасолины“, которые заполонили интерьерные проекты в последние годы. Такие обтекаемые, органические формы любил в свое время Владимир Каган (Vladimir Kagan). В наше время моду на них подхватили французы и диваны-«фасолины“ стали одним из главных трендов парижской Maison&Objet пару лет назад — полукруглые модели выглядели элегантно и олицетворяли в полной мере парижский шик (особенно в обивке букле!). Теперь они также пошли в тираж, а, значит, время „фасолин“ уходит. Поэтому выбирая в гостиную диван советуем обратить внимание на более классические модели, не подвластные веяниями моды.
Белый мрамор
Мрамор — это вечная классика, синоним роскоши, дворцовых интерьеров и жизни с королевским размахом. Казалось бы мода на него никогда не уйдет, и дизайнеры действительно не готовы отказываться от этого эффектного натурального материала. Но есть одно „но“: в последнее время они все чаще используют разноцветный камень, который приходит на смену классическому сорту Калакатта (белоснежному камню с живописными темному прожилками). Поэтому если будет возможность выбора, используйте цветной мрамор (или бюджетные варианты искусственного камня насыщенных оттенков).
Кислотные и неоновые оттенки
Нет ничего более преходящего, чем мода на яркие, кричащие цвета. И фэшн-индустрия тому самое наглядное доказательство. Еще недавно все были без ума от фуксии, но как долго она пробудет в модных лукбуках? И если гардероб вы сможете быстро поменять, то перекрашивать стены в доме или покупать новую мебель в гостиную более проблематично.
Поэтому наш главный совет все тот же: нейтральная землистая гамма — лучший выбор для тех, кто планирует делать ремонт этой осенью. И да, стоит отказаться от кислотных и неоновых оттенков в духе 1980-х — это уже не модно. Даже те дизайнеры, которые любят прием color-block, сейчас предпочитают комбинировать друг с другом более спокойные тона.
Стиль Ар-деко
Стиль ар-деко — один из тех, что никогда не устаревает, и хотя пик его популярности в мире пришелся по большей части на 1930–1940-е годы, он до сих пор продолжает вдохновлять дизайнеров. Это стиль, который призван поражать своей роскошью и дорогими, редкими материалами (лакированное дерево, инкрустации, кожа ската, латунь). Но общая мировая тенденция в дизайне сейчас не в его пользу: в тренде простота, экологичность, идеи устойчивого развития, ресайклинга и апсайклинга, а они не слишком уживаются с ар-деко. Дизайнеры намеренно отказываются от строгости, роскоши и ценных материалов в пользу простоты и чистоты линий сканди, аскетичности ваби-саби, бунтарского духа бохо, лаконичной стилистики и винтажа 1970-х.