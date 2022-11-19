Потрясающий метод! „Лопату в руки не беру и на урожай не жалуюсь“. Анне Грюнберг о садоводстве без перекопки

Анне открыла для себя садоводство без перекопки совершенно случайно, когда увидела в Интернете статьи и видеозаписи Чарльза Даудинга, одного из пионеров этого метода. Даудинг — известный в Великобритании садовник, автор многих книг и сторонник бескопательного метода садоводства. Он экспериментировал с ним в течение многих лет и пришел к выводу, что с помощью этого метода овощи можно успешно выращивать на любом типе почвы.