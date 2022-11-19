19.11.2022, 12:16
Потрясающий метод! „Лопату в руки не беру и на урожай не жалуюсь“. Анне Грюнберг о садоводстве без перекопки(1)
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Я никогда так мало не пропалывала огород и не могу пожаловаться на урожай. Этот метод просто потрясающий!“ — говорит Анне Грюнберг, хозяйка хутора Ювас на юго-востоке Эстонии, которая культивирует отличный способ садоводства — садоводство без перекопки (no-dig gardening), пишет Maakodu.
Анне открыла для себя садоводство без перекопки совершенно случайно, когда увидела в Интернете статьи и видеозаписи Чарльза Даудинга, одного из пионеров этого метода. Даудинг — известный в Великобритании садовник, автор многих книг и сторонник бескопательного метода садоводства. Он экспериментировал с ним в течение многих лет и пришел к выводу, что с помощью этого метода овощи можно успешно выращивать на любом типе почвы.