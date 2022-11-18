Какие невероятные предложения принесет Черная пятница в магазины Isku?

Ассортимент продукции Isku включает все необходимое для обустройства гостиной, столовой и спальни — и неважно, хотите ли вы обставить весь дом или только одну комнату. ISKU - это эргономичные возможности, а также решения для домашнего офиса, стильное освещение для интерьера, ковры и декоративные элементы.

Дизайн мебели, вдохновленный скандинавской природой, отличается чистыми линиями и натуральными материалами. Естественные цвета, такие как глубокий зеленый, спокойный бежевый, а также песочные оттенки – сегодня самые модные. Комбинируя такие цвета и темную мебель, вы получите контрастный интерьер. Благодаря большому выбору тканей и вариантов отделки, можно найти подходящее решение для любого интерьера!

25-27 ноября Черная пятница дарит скидку -20% на все товары в магазинах Isku и в интернет-магазине!

В Таллинне: Пярну мнт., 139f, tel +372 655 6055

В Тарту: Aaрдла, 108, tel +372 655 6053

isku@isku.ee