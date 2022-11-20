Ценное сырье: как использовать хвою в саду и огороде(1)
Многие дачники активно используют опавшие листья и другие растительные остатки в качестве удобрения, готовят из них компост, мульчируют междурядья. Но в то же время с большой опаской применяют для этой цели сосновые и еловые иголки, а иногда и вовсе вывозят их с участка. Ведь существует мнение, что хвоя сильно закисляет грунт и угнетает растения. А между тем хвойный опад — это очень ценное сырьё, из которого можно извлечь максимум пользы. Портал "Ботаничка" рассказал, каким образом нужно использовать хвойные иголки на приусадебном участке.
Чаще всего, хвою собирают для мульчирования растений в саду и на огороде. Под слоем иголок толщиной в 3-5 см влага может сохраняться достаточно долго, тем самым сокращается потребность в поливах. Кроме того, толстый слой мульчи защищает грядки от сорняков и способствует созданию благоприятного микроклимата для растений. В таком случае не приходится тратить время на прополки и рыхление междурядий, потому что мульча работает за нас.
Есть ещё несколько достоинств укрытия из хвои, которые выгодно отличают его от других видов растительной мульчи:
Ковёр из сосновых иголок можно не менять на протяжении длительного времени, ведь, в отличие от соломы или травы, хвоя перепревает в течение нескольких лет;
Под мульчей из хвои не заводятся улитки и слизни — их отпугивают эфирные соединения, которые в большом количестве присутствуют в сосновых и еловых иголках;
Хвойная мульча хорошо пропускает воду и не напитывается влагой, поэтому в ней реже появляются плесень и другие грибки. Фитонциды, содержащиеся в иголках, также препятствуют развитию болезнетворных микроорганизмов.
Однако те же фитонциды во многих случаях могут угнетать рост растений. Ну и, кроме всего прочего, нужно учитывать, что хвойный опад характеризуется повышенным уровнем кислотности, а значит, для некоторых культур такое укрытие может принести не пользу, а вред.
На каких же грядках лучше применять мульчу из хвои?
Некоторым садовым и декоративным культурам для хорошего роста и развития обязательно нужен кислый грунт. К этой группе относятся рододендроны, гортензии, жимолость, голубика, клюква, брусника. Для таких посадок мульча из хвои будет в самый раз. Здесь её можно оставлять в течение долгого времени, а также прикапывать в почву в качестве удобрения.
Любят хвойную подстилку многие цветочные культуры. К почитателям подобного рода укрытия можно причислить розы, лилии, лаванду, тюльпаны, крокусы, гиацинты, примулы, хризантемы.
Из однолетних цветов хорошо реагируют на хвойную мульчу цинния, астра, незабудка, космея, календула, шалфей. Цветы на такой клумбе становятся ярче, сорняки растут не слишком активно, да и вредители стараются обходить стороной посадки с ароматом хвои.
Многие огородники применяют сосновые иголки для мульчирования баклажанов и даже томатов. Также можно смело использовать хвойный опад на земляничных грядках. Ягоды на подушке из хвои растут чистыми и здоровыми, редко поражаются гнилями и различными вредителями.
Если хвойные иголки имеются в большом количестве, можно посыпать ими тропинки и широкие междурядья. А чтобы кислотность грунта не повышалась, рекомендуется в конце сезона хвою убрать с участка и дополнительно внести в грунт золу.
Использованную мульчу можно смешать с листьями и другими растительными остатками, чтобы в дальнейшем применить всё это в качестве удобрения.
Как мы уже выяснили, свежая хвоя иногда действует на растения угнетающе. Но если на вашем участке растёт много сосен, елей и других хвойных, то их опад тоже можно использовать для удобрения. Вот только делать это нужно правильно, предварительно подготовив сырьё с помощью компостирования.
Хвойные иголки перегнивают медленно, до полного их разложения нужно ждать не менее 5 лет. Чтобы ускорить этот процесс, лучше укладывать их в компостную яму вперемешку с листьями и другими растительными остатками.
Чтобы снизить кислотность будущего компоста, каждый слой хвои нужно присыпать молотым известняком, доломитом или порошкообразным мелом. Сверху слои компоста желательно пролить крепким раствором коровяка или куриного помёта. Если такового в хозяйстве не имеется, то можно заменить его раствором мочевины (из расчёта 200 г на 10 л воды).
Пока компост дозревает, нужно его периодически перемешивать, проливая выше упомянутыми смесями. Также можно увлажнять слои компоста раствором любого микробиологического удобрения. Такая добавка поможет значительно ускорить процесс разложения органического сырья.
Применять это полученное органическое удобрение следует только после полного его созревания. Если соблюдены все условия, то перегной на основе хвои может быть готов уже через 1,5-2 года после закладки компоста. Готовый перегной должен быть окрашен в тёмно-коричневый цвет, иметь характерный „грибной“ запах и рассыпаться в руках.
Хвойные иголки можно использовать не только для приготовления перегноя, но и в качестве основы для жидкого удобрения. Ведь хвоя содержит в себе большое количество микро- и макроэлементов, витаминов, эфирных масел и прочих полезных веществ. Сырьё для этой цели можно заготавливать летом или после новогодних праздников, когда отслужившие свою службу сосны и ели становятся никому не нужными и охапками выбрасываются на мусорку.
Для подготовки жидкого удобрения требуется намного меньше времени, чем для дозревания перегноя. Процесс приготовления жидкой подкормки из хвои состоит из нескольких этапов:
Иголки нужно мелко порубить и сложить в подходящую посуду, оставив несколько сантиметров до края;
Сырьё залить водой и довести до кипения. Прокипятить на медленном огне 5-10 минут и отставить;
Настаивать хвою ещё 2-3 дня в той же ёмкости, после чего процедить;
Жидкость перелить в бутылки и хранить в тёмном прохладном месте.
Концентрированное удобрение из хвои разводят водой в соотношении 1:10 и поливают этим раствором растения. В такой же концентрации жидкость можно использовать для внекорневых подкормок.
Чтобы нейтрализовать кислотность, можно досыпать в раствор измельчённую яичную скорлупу и настоять 7-10 суток в тёмном месте.
Настой хвои давно известен как бактерицидное и дезинфицирующее средство. Его можно использовать для профилактики болезней и грибковых заболеваний, в частности, при выращивании рассады.
Для этого концентрированный раствор разводят водой в соотношении 1:2 и опрыскивают молодые растения каждые 10-14 дней. Это же средство используют для профилактики фитофтороза на томатах и картофеле, а также против мучнистой росы на бахчевых культурах.
Жидкое удобрение в концентрированном виде можно также применять в качестве инсектицида, обрабатывая растения из пульверизатора. В отличие от химических препаратов, настой из хвои безопасен и экологически чист. Он хорошо действует при поражении садовых культур яблоневой плодожоркой и огнёвкой, также его применяют против тли, блошек и других мелких насекомых.
Некоторые огородники используют хвойный настой для борьбы с колорадским жуком. Рассаду капусты опрыскивают раствором хвои в концентрации 1:2, начиная с момента высадки в грунт, и повторяют эту процедуру через каждые 10-12 дней.
Чтобы отпугнуть вредителей и помешать яйцекладке, можно сыпать в междурядья лука, моркови и капусты измельчённую хвою. Такую процедуру проводят раз в две недели. При посадке картофеля также добавляют немного иголок в лунку, чтобы отпугнуть проволочника.
Давно известно, что органика при разложении выделяет тепло. Это свойство часто используют огородники, получая на своём участке самые ранние овощи без особых затрат на обогрев. Для этого ещё с осени копают траншею глубиной на два штыка лопаты, которую затем наполняют растительными остатками.
Хвою можно использовать в качестве наполнителя для тёплой грядки, насыпая её толстым слоем на дно траншеи. Хвойные иголки присыпают древесной золой, следом кладут мелкие ветки, ботву, корешки и стебли сорняков, а затем заполняют пустоты небольшим количеством грунта. Сверху насыпают плодородный слой — огородную землю, смешанную с перегноем. Толщина этого слоя должна составлять не менее 15-20 см.
Готовую грядку проливают раствором органики таким же образом, как при подготовке компоста. Сверху грядку накрывают чёрной плёнкой и оставляют так до весны.
С наступлением тепла органика начнёт активно разлагаться и подогревать грунт на грядке, что позволит высадить рассаду почти на месяц раньше обычных сроков. Плёнку можно не снимать, а сделать в ней крестообразные надрезы и посадить туда растения. Для защиты от весенних заморозков над грядкой ставят дуги и натягивают сверху прозрачную плёнку или агроволокно.
Сосновые и еловые ветки годятся для зимнего укрытия винограда, плетистых роз, рододендронов, азалий, гортензий и клематисов. Они хорошо защищают растения от вымерзания и подопревания.
Предварительно плети снимают с опор, связывают и укладывают на хвойные ветки кольцом или просто пригибают к земле и пришпиливают. Вместо веток, можно использовать саму хвою. Для этого нужно насыпать её холмиком, а сверху уложить плети растений. Можно комбинировать такое укрытие с торфом или компостом, и затем ещё укутать ветки нетканым укрывным материалом.
Подобным образом можно укрывать подзимние посадки овощей и луковичных растений. Подойдёт хвоя также и для утепления корневой системы молодых саженцев. Для этого в приствольный круг укладывают мешки, наполненные хвойными иголками. Такое укрытие не только защитит корни от сильных морозов, но и отвадит незваных гостей — мышей и зайцев.