Ценное сырье: как использовать хвою в саду и огороде

Из однолетних цветов хорошо реагируют на хвойную мульчу цинния, астра, незабудка, космея, календула, шалфей. Цветы на такой клумбе становятся ярче, сорняки растут не слишком активно, да и вредители стараются обходить стороной посадки с ароматом хвои.

Некоторым садовым и декоративным культурам для хорошего роста и развития обязательно нужен кислый грунт. К этой группе относятся рододендроны, гортензии, жимолость, голубика, клюква, брусника. Для таких посадок мульча из хвои будет в самый раз. Здесь её можно оставлять в течение долгого времени, а также прикапывать в почву в качестве удобрения.

На каких же грядках лучше применять мульчу из хвои?

Однако те же фитонциды во многих случаях могут угнетать рост растений. Ну и, кроме всего прочего, нужно учитывать, что хвойный опад характеризуется повышенным уровнем кислотности, а значит, для некоторых культур такое укрытие может принести не пользу, а вред.

Хвойная мульча хорошо пропускает воду и не напитывается влагой , поэтому в ней реже появляются плесень и другие грибки. Фитонциды, содержащиеся в иголках, также препятствуют развитию болезнетворных микроорганизмов.

Под мульчей из хвои не заводятся улитки и слизни — их отпугивают эфирные соединения, которые в большом количестве присутствуют в сосновых и еловых иголках;

Ковёр из сосновых иголок можно не менять на протяжении длительного времени , ведь, в отличие от соломы или травы, хвоя перепревает в течение нескольких лет;

Есть ещё несколько достоинств укрытия из хвои, которые выгодно отличают его от других видов растительной мульчи :

Чаще всего, хвою собирают для мульчирования растений в саду и на огород е. Под слоем иголок толщиной в 3-5 см влага может сохраняться достаточно долго, тем самым сокращается потребность в поливах. Кроме того, толстый слой мульчи защищает грядки от сорняков и способствует созданию благоприятного микроклимата для растений. В таком случае не приходится тратить время на прополки и рыхление междурядий, потому что мульча работает за нас.

Многие огородники применяют сосновые иголки для мульчирования баклажанов и даже томатов. Также можно смело использовать хвойный опад на земляничных грядках. Ягоды на подушке из хвои растут чистыми и здоровыми, редко поражаются гнилями и различными вредителями.

Если хвойные иголки имеются в большом количестве, можно посыпать ими тропинки и широкие междурядья. А чтобы кислотность грунта не повышалась, рекомендуется в конце сезона хвою убрать с участка и дополнительно внести в грунт золу.

Использованную мульчу можно смешать с листьями и другими растительными остатками, чтобы в дальнейшем применить всё это в качестве удобрения.

Как мы уже выяснили, свежая хвоя иногда действует на растения угнетающе. Но если на вашем участке растёт много сосен, елей и других хвойных, то их опад тоже можно использовать для удобрения. Вот только делать это нужно правильно, предварительно подготовив сырьё с помощью компостирования.

Хвойные иголки перегнивают медленно, до полного их разложения нужно ждать не менее 5 лет. Чтобы ускорить этот процесс, лучше укладывать их в компостную яму вперемешку с листьями и другими растительными остатками.

Чтобы снизить кислотность будущего компоста, каждый слой хвои нужно присыпать молотым известняком, доломитом или порошкообразным мелом. Сверху слои компоста желательно пролить крепким раствором коровяка или куриного помёта. Если такового в хозяйстве не имеется, то можно заменить его раствором мочевины (из расчёта 200 г на 10 л воды).

Пока компост дозревает, нужно его периодически перемешивать, проливая выше упомянутыми смесями. Также можно увлажнять слои компоста раствором любого микробиологического удобрения. Такая добавка поможет значительно ускорить процесс разложения органического сырья.