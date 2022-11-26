Полезные советы
26.11.2022, 10:15

Что любители зеленых бананов знают такого, чего не знают все остальные

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ФОТО: Unsplash

Вкусы у людей разные – кто-то любит уже полежавшие бананы, которые потихоньку начинают покрываться пятнами, кто-то выбирает равномерно желтого цвета, а кто-то – и эта группа людей довольно малочисленна – кладут в магазинную тележку совсем зеленые бананы. И оказывается, что все мы должны поступать точно также.

В общем-то, бананы полезны в любом виде, потому что в них много калия и мало натрия. Например, один средний банан обеспечивает 12% потребности взрослого человека в калии. Бананы также богаты пиридоксином, который играет важную роль в высвобождении запасенной глюкозы в организме и синтезе важных нейрохимических веществ.

Бананы также содержат дофамин, известный как гормон счастья. Так что люди, которые любят бананы, могут чувствовать себя счастливее!

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