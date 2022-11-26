Что любители зеленых бананов знают такого, чего не знают все остальные

В общем-то, бананы полезны в любом виде, потому что в них много калия и мало натрия. Например, один средний банан обеспечивает 12% потребности взрослого человека в калии. Бананы также богаты пиридоксином, который играет важную роль в высвобождении запасенной глюкозы в организме и синтезе важных нейрохимических веществ.