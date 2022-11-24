ДО И ПОСЛЕ | Как создать уют на мансардном этаже: идеи от дизайнера IKEA

„Несмотря на то, что во многих домах есть чердак, его потенциал часто остается нераскрытым, поэтому его чаще используют как складское помещение. Однако в последнее время наличие мансардного этажа стало все больше цениться как жилое помещение. Следуя следующим советам, обустроить мансардный этаж будет проще, чем вы думаете,“- говорит Кастро Педро, руководитель отдела дизайна IKEA.

Хорошо продуманный план и бюджет

Дизайнер интерьеров рекомендует начать с планирования. Во-первых, стоит оценить, для каких целей будет использоваться пространство и кто там будет жить. После этого следует подготовить концепцию помещения, выбрать цвета, материалы, мебель и текстиль.

„Оцените свой бюджет и то, что вы реально можете сделать с доступной суммой. Ремонт часто застревает из-за отсутствия денег. Если бюджета недостаточно, чтобы сразу заполнить мебелью весь мансардный этаж, рекомендую выбирать изделия, которые со временем можно дополнять и адаптировать под нужды. Например, вы можете выбрать открытую систему хранения для шкафа в спальне, что также является доступным вариантом,“- сказал Кастро.

Он добавил, что при меблировке следует учитывать и убранство помещения. Украшения часто не входят в бюджет или на них остается совсем небольшая сумма. Однако именно украшения делают помещение уютнее и добавляют ему индивидуальности.

Чаще всего допускают ошибки в расстановке мебели

Без конкретного и продуманного плана при меблировке больших комнат мебель склонны ставить у стены, думая, что это сохранит простор комнаты. Иногда это может быть не лучшим выбором, поскольку снижает функциональность помещения и делает его неудобным в использовании.