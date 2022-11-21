Экологи сравнили живые елки с искусственными и сделали парадоксальный вывод

„Даже если вы будете использовать одну искусственную елку в течение 15 лет, она все равно будет вреднее для экологии, чем 15 срубленных живых елочек“, - считает эколог Ирина Лебедева.

Она уточнила, что покупка елок из питомников, где их выращивают специально для Нового года, не наносит вреда лесу. Эксперт посоветовала покупать деревья к празднику именно такие, а после Нового года порекомендовала сдать елку в пункт приема, откуда их отправят на переработку.

А теперь об отсутствии пользы искусственных ёлок. Основной материал, из которого изготавливаются большинство атрибутов новогоднего праздника, — поливинилхлорид. Само по себе это химическое вещество — небезопасно для здоровья. А при нагревании происходит и вовсе устрашающая реакция, при которой материал выделяет токсичные вещества.

Спасатели также бьют тревогу, отмечая, что поливинилхлорид обладает повышенной горючестью. Несмотря на то, что на производстве к этой пластмассе добавляются другие химические элементы, снижающие воздействие огня и нагревательных приборов, всё же риск очень велик.

Кстати, сами по себе эти химические элементы тоже не безопасны. При изготовлении ёлок используют: барий, олово и свинец, которые на протяжении долгого времени накапливаются в помещении и становятся причиной аллергии.