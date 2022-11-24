Ищете выход из темноты? Найдите для своего дома подходящий светильник
Вместе с холодами пришло и темное время. Мы видим все меньше и меньше дневного света, а значит, хотим зажигать свет дома. Правильное освещение играет большую роль в атмосфере дома. Верное освещение делает комнату уютной и домашней, а неверное – холодной и незнакомой. Давайте посмотрим, какие существуют варианты домашнего освещения и как выбрать подходящий именно вам.
Поиграйте со светом в новом шоуруме Moоdne Valgustus
В мире освещения, помимо красивого дизайна, появляется все больше умных технических решений, которые делают домашнее освещение увлекательным проектом. К 30-летнему юбилею шоурум Moоdne Valgustus на бульваре Рявала преобразился, что значительно упрощает поиск подходящего освещения.
При выборе освещения помещения стоит начать с функциональности. Сколько света нужно в комнате? Достаточно ли освещены часто используемые места, такие как кухня, прихожая, ванная комната? Как открыть дневному свету углы, скрытые в тени? Как выделить предметы искусства и другие заметные детали? Какое настроение должен создавать свет в помещении?
Ответив на эти вопросы, вы сможете более точно продумать, какая температура и интенсивность света нужны в разных местах и какими техническими возможностями должен обладать каждый светильник.
Зона „черного ящика“ (blackbox) шоурума Moоdne Valgustus предназначена для открытия таких источников света. Там можно изолировать дневной свет и своими глазами увидеть, что означают разные степени световой температуры и интенсивности, как распространяется свет и какова цветопередача. Это среда, в которой любой желающий может проверить возможности света практически.
При выборе дизайна светильника разумно учитывать, каковы его пропорции в помещении. В лофте с высокими потолками большие люстры – не проблема, а вот в квартиру с обычной высотой потолка они могут подойти не так хорошо.
В первой части шоурума выставлены дизайнерские светильники, которые можно хорошо рассмотреть при дневном свете, а благодаря потолочным поверхностям разной высоты можно представить, какие пропорции подойдут вашему дому.
Светильники обычно подбираются очень долго, поэтому ознакомлению с вариантами и продумыванию разных сценариев стоит уделить время. Сегодня существуют очень интеллектуальные световые решения, сочетающие в себе прекрасный дизайн и функциональность. Однако, если обилие вариантов затрудняет принятие решения, стоит обратиться за советом к консультантам салона Moodne Valgustus и поиграть с различными вариантами света в его шоуруме, чтобы сделать правильный выбор.
AS Moodne Valgustus | www.valgustus.ee | moodne@valgustus.ee
Таллиннский шоурум | Рявала пст. 7 | тел. 667 6670
Тартуский шоурум | Тегури 37 B | тел. 730 0812
Рельсовые системы освещения – разнообразные и современные
Рельсовые системы освещения, безусловно, являются одной из важнейших составляющих современных тенденций освещения, и эксперты Light24 с многолетним опытом работы видят, что с каждым годом они становятся все более популярными.
Часто ошибочно считается, что модные рейлинги подходят только для современных помещений типа лофт или диктуют определенный стиль в интерьере. На самом деле рельсовые светильники прекрасно подходят и для вполне классического интерьера, ведь одна из лучших особенностей рельсов – это огромный выбор различных решений.
Рельсовые системы могут быть фокусом всего помещения, но есть и решения, при которых рейлинги и размещенные на них светильники остаются совершенно незаметными, выполняя лишь функциональные задачи. Рельсовые системы освещения можно использовать как на потолке, так и на стене. Рейлинги могут быть установлены непосредственно на стене, они также бывают подвесными или встроенными.
С помощью рельсовых светильников можно создать функциональное общее освещение и при этом направить свет на различные объекты или поверхности. Рельсовое освещение чрезвычайно гибко с точки зрения различных потребностей использования помещения.
Современные диммируемые источники и системы света позволяют регулировать не только интенсивность света, но и температуру света, чтобы создать идеальное освещение для ваших текущих потребностей – яркий свет с более холодным оттенком для работы, теплый и мягкий свет для отдыха и релаксации.
Поскольку все более распространенным типом освещения становится рельсовое, решения также становятся все более изобретательными. Например, магнитные рельсы несколько дороже, но они значительно увеличивают различные возможности и удобство использования: скажем, расположение светильников на магнитных рельсах очень легко изменить по желанию.
В дополнение к обычным направленным светильникам и прожекторам на рейлингах также можно разместить более декоративные подвесные светильники, поэтому, при желании, все потребности помещения в освещении могут быть решены с помощью рейлингов.
Узнайте больше о различных идеях о том, как использовать рельсовые светильники в своем жилище.
Поскольку системы рельсового освещения состоят из множества различных компонентов, разумно перед принятием решения проконсультироваться со специалистом, чтобы все необходимые детали подошли друг к другу и результат был идеальным.
Специалисты Light24 с радостью проконсультируют и помогут настроить до последней детали систему трекового освещения, максимально подходящую для вашего помещения.
Интернет-магазин светильников: www.light24.ee
Информация и консультации: info@light24.ee
Гибкие специалисты готовы помочь и заставить ваш дом сиять
Чтобы создать в своем доме такое освещение, которое подходит именно для его обитателей, при выборе решения для всего дома или даже только одного источника света разумно проконсультироваться со специалистом по освещению. В салоне Laterna Magica, расположенном на границе Кадриорга и центра Таллинна, все вопросы и проблемы, связанные с освещением, можно обсудить со специалистами.
Диммирование – одно из самых простых, дешевых и удобных решений для обеспечения легкости и уюта одновременно. Оно позволяет контролировать яркость освещения в зависимости от дневного света, настроения или деятельности. Однако LED-освещение и технологические разработки сделали это довольно сложным, поэтому перед покупкой светильника всегда следует проверять, совместимы ли кабель, светильник и настенный диммер. В салоне освещения Lantern Magica можно получить консультацию по этому поводу, здесь клиенту помогут найти решения даже для более сложных задач.
Но не всегда есть возможность приехать в салон для обсуждения технических нюансов и вопросов освещения. На веб-сайте Laterna Magica также есть интернет-магазин с широким выбором светильников, с которыми можно ознакомиться, не выходя из собственного дома. Разумеется, можно обсудить все дизайнерские и технические вопросы с экспертами салона по свету также и по электронной почте, по телефону или видеосвязи.
Еще стоит иметь в виду, что поскольку выбор дизайнерских светильников Laterna Magica очень велик, в интернет-магазине показан не весь ассортимент. Поэтому, если вы ищете что-то конкретное или вам просто нужны идеи, рекомендуем написать в салон по адресу info@laterna.ee и вам помогут подобрать наилучшие варианты.
Также стоит следить за страницей Laterna Magica в Инстаграме и Фейсбуке, где можно найти массу вдохновения, а также напрямую общаться с салоном и получать быстрые ответы.
Light Concept – запоминающиеся светильники
Интернет-магазин освещения lightconcept.ee работает с 2015 года. Сначала у основателей магазина был план первыми привезти в страны Балтии набиравшее в то время популярность освещение в стиле лофт. А позднее ассортимент магазина значительно расширился – сейчас в нем есть все необходимое для домашнего освещения: классические люстры и удобные рельсовые системы, лампы и LED-ленты, потолочные светильники и торшеры, настольные лампы и бра.
Ассортимент интернет-магазина состоит из тщательно отобранных лучших образцов от различных производителей. Так, на виртуальных „полках“ есть выдувные лампы ручной работы из Дании, лампы очень известного в Германии бренда, эксклюзивные предметы из Скандинавии и более доступные лампы из Польши. Каждый сможет найти светильник на свой вкус и кошелек.
Light Concept также предлагает консультационные услуги, связанные с подбором освещения, рассказывает, как просчитать достаточное освещение для конкретной поверхности и помогает подобрать детали, необходимые для сложных систем освещения. Кроме того, компания Light Concept имеет возможность свести потенциального покупателя с дизайнером интерьеров для более детальной разработки как проекта освещения, так и ремонта. Также в условиях приближающегося энергетического кризиса важно наличие в домах энергосберегающих источников света, и Light Concept может помочь с подбором таких LED-ламп.
С использованием светильников из магазина Light Concept оформлены несколько ресторанов в Таллинне, Тарту и Риге, например, обновленный ресторан Argentina в здании Fahle maja. Продукция Light Concept также задействована в оформлении фойе гостиниц и магазинов, многочисленных жилых домов и офисов.
Отсутствие предмета в магазине-салоне не должно волновать покупателей, у Light Concept – гибкая система доставки и всегда есть возможность вернуть товар, который не подошел.
Интернет-страница: lightconcept.ee
Фейсбук: facebook.com/lightconcept.ee
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