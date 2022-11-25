Праздничная традиция RМК - елку можно выбрать в государственном лесу!

Рождество – это время, которое люди проводят вместе, и поход за рождественской елкой вместе с семьей или друзьями создаст умиротворенное и хорошее рождественское настроение для всех. С целью поддержания нашей прекрасной праздничной традиции RMK уже с 2008 года предлагает возможность привезти рождественскую елку из государственного леса.

В государственных лесах елки можно рубить только в тех местах, где у них нет шансов вырасти – по краям обочин и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу. Елки нельзя брать в молодых насаждениях и в природоохранных зонах. Молодой лес легко опознать по тому, что там за деревьями постоянно ведется уход и они в основном одной высоты. Охраняемые территории отмечены на карте государственного леса коричневым цветом, также отмечены их границы. На месте они преимущественно все отмечены специальными табличками.

Ель необходимо оплатить мобильным или банковским платежом до того, как начнете ее рубить. Елка высотой до метра стоит 3 евро, высотой 1-2 метра – 8 евро и 2-3 метра – 13 евро. Также можно купить и более высокие ели, цены на них приведены на домашней странице RMK ЗДЕСЬ. Подтверждение платежа нужно взять с собой в лес – его могут проверить попавшиеся в лесу навстречу работники RMK и Департамента окружающей среды.

„В этом году возможность принести рождественскую елку представляют три очень разные семьи, чьи дома будут украшены рождественскими елками, выбранными и украшенными в соответствии с их стилем. Как каждая семья отличается по своей сути, так и каждая ель имеет свое лицо со своей высотой, густотой и ветвями. В государственном лесу каждый может найти елку на свой вкус. Окончательный вид рождественской ели придают украшения, которые семья вешает на елку“, – пояснила заведующая отделом коммуникации RMK Силле Адер.

Подходящее место для спиливания елки и платежную информацию можно найти в приложении RMK Loodusega koos и на домашней странице ЗДЕСЬ.



