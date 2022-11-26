Какой вы декоратор - ностальгист или уютоман? Дизайнер IKEA о том, как украсить дом к праздникам

„Поместите световые украшения на окна или светодиодную гирлянду в банку, дополните украшения свечами. Украсьте свой дом текстилем, например, ковриками, искусственными мехами, подушками, покрывалами. Холодное время года требует более глубоких цветов, таких как красный, лесной зелёный, а также пушистых, мягких тканей, таких как бархат, мех и т. д. Однако выбирайте их в соответствии с интерьером – если интерьер, основная мебель светлых тонов, то глубокие цвета будут очень хорошо сочетаться, т. е. диван кремового цвета и красные, зелёные наволочки. И наоборот, тёмный диван будет лучше смотреться с более светлыми покрывалами и наволочками“, – говорит Педро Кастро.

Вторая по величине часть в Эстонии – это уютоманы, которые считают, что, когда дело доходит до украшения дома к зимним праздникам, уют – прежде всего. Дизайнер интерьера говорит, что свет и домашний текстиль определяют понятие уютности.

„Минималисты не должны слишком концентрироваться только на рождественской ёлке, избегая слишком большого количества украшений дома. Тем не менее, внимание может быть обращено на несколько мест в доме – ёлку, рождественский стол и окна. Просто используйте одни и те же украшения повсюду – их повторение создаст гармоничный вид. Сосредоточьте все свои усилия на этом, оставив остальные помещения дома неукрашенными — это поможет создать эстетичный вид, не перегружая пространство“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.

Украшая дом к Рождеству, большая часть жителей Эстонии – 37% – называют себя минималистами, которым достаточно нескольких акцентов. При выборе декора для этой группы дизайнер интерьера советует не усложнять. Например, либо выберите один цвет и играйте с разными текстурами и размерами украшений, либо играйте максимум с тремя цветами. Если вы всё ещё ищете подходящие цвета для рождественских ёлочных украшений, выберите одноцветную, нейтральную палитру. Например, серебро с белым или полотно с орнаментом из дерева или стекла.

Он делится одним маленьким советом: используйте прозрачную или полупрозрачную вазу и поместите внутрь гирлянду, поставьте её на обеденный или приставной столик, на полку или подоконник.

Ностальгисты: забота о старых украшениях

Каждый шестой в Эстонии утверждает, что он ностальгист, который ностальгирует по старинным рождественским украшениям. Эта группа людей предпочитает сохранять традиции украшения с детства и бережно относиться к старинным украшениям. Хорошая новость для ностальгистов: ностальгия — один из главных рождественских трендов этого года. Мы увидим много классического дуэта зелёного и красного, традиционных узоров, ёлочных украшений, напоминающих о прошлом.

„Если у вас есть всего несколько ностальгических элементов декора для рождественской ёлки, соберите их все вместе и посмотрите, какая цветовая палитра подойдёт им лучше всего. Дополните украшения, купив однотонные, нейтральные или похожие по размеру орнаменты, чтобы ваши ностальгические орнаменты смотрелись как самые важные на ёлке“, – советует дизайнер интерьера. Он также предлагает дополнить коллекцию несколькими новыми цельными элементами декора.

Однако дизайнер интерьера советует помнить, что с украшениями из детства нужно обращаться бережно, особенно с их стеклянными и металлическими частями, так как они могут поржаветь или стать более чувствительными к свету и легко сломаться. Если это так, замените сломанные детали, осторожно почистите их, упакуйте в отдельные бумажные пакеты, чтобы избежать сдавливания. Для тех, у кого есть гиперактивные „соседи по комнате“ — дети, собаки и кошки, держите драгоценные элементы декора подальше от новогодней ёлки и поставьте их как центральный элемент в более безопасном месте, например, в вазе на обеденном столе или на более высоком месте типа книжной полки.

Максималисты, которые хотят получить всё и вся