Какой вы декоратор - ностальгист или уютоман? Дизайнер IKEA о том, как украсить дом к праздникам
Одна из самых важных рождественских традиций, которая помогает многим из нас создать праздничное настроение, – это украшение дома перед Рождеством. Основываясь на каждом типе декоратора – минималист, максималист, натуралист, ностальгист, уютоман — дизайнер интерьера IKEA делится советами, как со вкусом подготовить дом к зимним праздникам.
Минималисты: чем меньше, тем лучше
Украшая дом к Рождеству, большая часть жителей Эстонии – 37% – называют себя минималистами, которым достаточно нескольких акцентов. При выборе декора для этой группы дизайнер интерьера советует не усложнять. Например, либо выберите один цвет и играйте с разными текстурами и размерами украшений, либо играйте максимум с тремя цветами. Если вы всё ещё ищете подходящие цвета для рождественских ёлочных украшений, выберите одноцветную, нейтральную палитру. Например, серебро с белым или полотно с орнаментом из дерева или стекла.
„Минималисты не должны слишком концентрироваться только на рождественской ёлке, избегая слишком большого количества украшений дома. Тем не менее, внимание может быть обращено на несколько мест в доме – ёлку, рождественский стол и окна. Просто используйте одни и те же украшения повсюду – их повторение создаст гармоничный вид. Сосредоточьте все свои усилия на этом, оставив остальные помещения дома неукрашенными — это поможет создать эстетичный вид, не перегружая пространство“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.
Уютоман: уют – прежде всего
Вторая по величине часть в Эстонии – это уютоманы, которые считают, что, когда дело доходит до украшения дома к зимним праздникам, уют – прежде всего. Дизайнер интерьера говорит, что свет и домашний текстиль определяют понятие уютности.
„Поместите световые украшения на окна или светодиодную гирлянду в банку, дополните украшения свечами. Украсьте свой дом текстилем, например, ковриками, искусственными мехами, подушками, покрывалами. Холодное время года требует более глубоких цветов, таких как красный, лесной зелёный, а также пушистых, мягких тканей, таких как бархат, мех и т. д. Однако выбирайте их в соответствии с интерьером – если интерьер, основная мебель светлых тонов, то глубокие цвета будут очень хорошо сочетаться, т. е. диван кремового цвета и красные, зелёные наволочки. И наоборот, тёмный диван будет лучше смотреться с более светлыми покрывалами и наволочками“, – говорит Педро Кастро.
Он делится одним маленьким советом: используйте прозрачную или полупрозрачную вазу и поместите внутрь гирлянду, поставьте её на обеденный или приставной столик, на полку или подоконник.
Ностальгисты: забота о старых украшениях
Каждый шестой в Эстонии утверждает, что он ностальгист, который ностальгирует по старинным рождественским украшениям. Эта группа людей предпочитает сохранять традиции украшения с детства и бережно относиться к старинным украшениям. Хорошая новость для ностальгистов: ностальгия — один из главных рождественских трендов этого года. Мы увидим много классического дуэта зелёного и красного, традиционных узоров, ёлочных украшений, напоминающих о прошлом.
„Если у вас есть всего несколько ностальгических элементов декора для рождественской ёлки, соберите их все вместе и посмотрите, какая цветовая палитра подойдёт им лучше всего. Дополните украшения, купив однотонные, нейтральные или похожие по размеру орнаменты, чтобы ваши ностальгические орнаменты смотрелись как самые важные на ёлке“, – советует дизайнер интерьера. Он также предлагает дополнить коллекцию несколькими новыми цельными элементами декора.
Однако дизайнер интерьера советует помнить, что с украшениями из детства нужно обращаться бережно, особенно с их стеклянными и металлическими частями, так как они могут поржаветь или стать более чувствительными к свету и легко сломаться. Если это так, замените сломанные детали, осторожно почистите их, упакуйте в отдельные бумажные пакеты, чтобы избежать сдавливания. Для тех, у кого есть гиперактивные „соседи по комнате“ — дети, собаки и кошки, держите драгоценные элементы декора подальше от новогодней ёлки и поставьте их как центральный элемент в более безопасном месте, например, в вазе на обеденном столе или на более высоком месте типа книжной полки.
Максималисты, которые хотят получить всё и вся
Среди жителей Эстонии более чем каждый восьмой – максималист, который говорит, что хочет получить всё и вся – рождественскую ёлку, красивый обеденный стол, свечи, светодиодные фонари и так далее. Одна из типичных ошибок, которых следует избегать при декорировании – слишком много всего: украшений, разных тарелок, цветов, фактур, стилей, так как в итоге это может выглядеть неряшливо. Дизайнер интерьера рекомендует выбрать 1 базовый цвет и форму украшений и дополнить его дополнительными 2 оттенками или формами, а не выставлять все имеющиеся цвета. Затем придерживаемся цветовой палитры и основных направлений.
„Ключ не в том, чтобы расставить украшения по всему дому, а в том, чтобы сбалансировать, сгруппировать комбинации декора, которые представят целостную картину. Цветовые палитры в этом случае могут быть любыми – от красных и зелёных цветов до натуральных нейтральных – важно продолжать использовать одну и ту же цветовую палитру во всём доме“, – говорит дизайнер интерьера ИКЕА. Он добавляет, что все новые украшения должны соответствовать вашему домашнему стилю.
Натуралисты: когда вдохновляет лес
И, наконец, 6% из нас говорят, что предпочитают украшения из натуральных материалов или даже сделанные своими руками. Натуральные украшения — один из самых ожидаемых трендов на Рождество 2022 года.
Основным источником вдохновения для украшений подобного стиля выступают прогулки по лесу. Даже если ваш дом наполнен красками, вы можете создать замечательный нейтральный эффект. Дизайнер интерьера предлагает использовать один или два цвета в вашей цветовой палитре вместе с красивой нейтральной рождественской цветовой палитрой тон в тон. Льняные скатерти, салфетки из натуральных материалов, бумажные, текстильные и ёлочные украшения ручной работы, натуральная или искусственная зелень – ключевые элементы для тех, кому симпатичен этот образ.
„Соберите ёлочные или какие-то другие ветки, сосновые шишки и даже мох и дайте им высохнуть. Выберите льняную или белую скатерть на обеденный стол. Скомбинируйте вазы разной высоты, наполните более высокие ветками, более низкие – шишками, добавьте свечи – результат будет потрясающим. Если вы любите рукоделие, сделайте украшения для ёлки из сена, шерсти и дерева. Это создаст ощущение уюта“, — советует Педро Кастро.
Об опросе: рождественский онлайн-опрос был проведён в октябре 2022 года исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. В нём приняли участие 500 жителей Эстонии.