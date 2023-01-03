Время топить камин! Как выбрать оптимальный вариант „домашнего очага“?

Если говорить об эстетике, камин не обязательно должен быть индивидуальным. Ведь зачастую камин радует глаз не только в доме или квартире, но и в ресторанах, офисах и других публичных пространствах. Кроме того, красота и роскошь не всегда означают размер – потрясающим и притягивающим взгляды может быть и небольшой камин, при этом без потери своей функциональности. И в домах, и в бизнес-зданиях камины с величественным дизайном естественным образом становятся центральным элементом, или фокус-пунктом пространства.