Врач рассказала, какой температуры должна быть пища

Ответ эксперта таков: необходимости в постоянном употреблении горячих блюд действительно нет, но лучше, если еда будет примерно той же температуры, что и тело человека, пишет „МК-Эстония“.

„Необходимости в регулярном приеме горячей еды нет. Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное – употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше – температуры тела“, – сказала Наталья Марченко, объяснив, что такая температура блюда позволяет организму без проблем и задержек сразу приступить к усвоению пищи.

При этом эксперт делает несколько оговорок. Первая касается свойств продуктов: некоторые из них, например жиры, лучше не употреблять холодными. Кроме того, необходимо учитывать, что при некоторых вполне распространенных болезнях врачи запрещают как горячую, так и холодную пищу, потому что ее температура – раздражающий фактор для слизистой желудочно-кишечного тракта при некоторых воспалительных состояниях. „Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми сталкиваются с различной температурой продуктов питания. Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка“, – отмечает врач. При этом особое внимание на эти вопросы следует обращать всем людям зрелого возраста.