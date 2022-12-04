Дизайн и интерьер
04.12.2022, 14:41

"Хозяин „Дома года“: я всегда считал, что живу в самом красивом доме

 
Дом Хелери Арула и Йоозепа Тооля
Дом Хелери Арула и Йоозепа Тооля
ФОТО: Aasta kodu 2022

Выходящая на ETV передача Ringvaade объявила итоги конкурса на самый красивый дом и побывала в гостях у победителя, пишет rus.err.ee.

„Я всегда считал, что живу в самом красивом доме“, – прокомментировал в передаче Ringvaade итоги конкурса Йоозеп Тооль, чей дом в этом году победил в категории „Дом года“. Однако для хозяйки дома Хелери Арула победа все же стала сюрпризом: „Я думала, что выигрывают роскошные дома. Наш дом я считаю весьма скромным“.

Вдохновением при оформлении интерьера для нее служат интернет и журналы о скандинавском дизайне.

По словам Тооля, интерьером занималась в основном супруга: „У нее была главная роль в создании этого дома. А я помогаю по мере сил или отхожу, чтобы не мешать“.

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