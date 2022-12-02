НА ЗАМЕТКУ | А вы знали, как появилась елка и чем её раньше украшали?

Совсем скоро наступят замечательные и всеми любимые зимние праздники. Это значит, что снова нужно доставать новогодние игрушки, мишуру, дождик и гирлянды из разноцветных лампочек и готовиться в очередной раз украшать свой дом и елочку, пишет "Как Просто!".

Считается, что впервые украшать елку стали при Петре I и даже не елку, а сосновые и еловые ветки. Новогодняя красавица стала украшением домов только в середине 19 века. Елку с самого начала стали украшать всевозможными сладостями, фруктами, конфетами, яблоками, апельсинами, орехами и бусами. Вместо разноцветных гирлянд использовали небольшие свечки, но уже в скором времени их стали устанавливать в фонари из разноцветного стекла. Такое украшение, конечно, нельзя было назвать безопасным.

В богатых домах уже в конце 19 века стали появляться игрушки — всадники, куклы, солдатики. А в 20 веке в России стали изготавливать стеклянные новогодние игрушки, в том числе и шары. После того, как советский человек впервые полетел в космос, стали появляться игрушки в виде ракет, самолетиков и космонавтов, а позднее и машинок, всевозможных овощей и фруктов.

Сегодняшняя елочка, конечно же, отличается от своих предшественниц, но, как и раньше именно благодаря ей создается атмосфера праздника.



