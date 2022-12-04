Полезные советы
04.12.2022, 07:37

Кому категорически нельзя есть гранат: не поверите

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ФОТО: Unsplash

Зимой начинается сезон короля фруктов – граната. В нем содержится самое большое количество полезных веществ. Помимо этого, фрукт повышает именую защиту от коронавирусной инфекции. Ученые рассказали не только о пользе граната, но и о том, кому нельзя его есть, пишет radarmedia.net.

Польза граната для здоровья:

  • нормализирует артериальное давление;

  • предотвращает появление депрессии и снижает тревожность;

  • улучшает эластичность стенок сосудов;

  • помогает быстро восстановить силы;

  • полезен при артрите, облегчает суставную боль;

  • активизирует работу мозга и улучшает память;

  • замедляет старение;

  • повышает выносливость;

  • поднимает уровень гемоглобина;

  • уменьшает симптомы вегетососудистой дистонии;

  • обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

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Кому и почему запрещено есть гранат:

  • этот фрукт снижает артериальное давление, именно поэтому его не рекомендуется есть при гипотонии;

  • гранат нельзя есть натощак, ведь фрукт замедляет моторику пищеварительного тракта;

  • гранатовый сок нельзя сочетаться с некоторыми лекарственными препаратами. Прежде чем его пить проконсультируйтесь с врачом;

  • также противопоказан гранат людям, которые страдаю следующими заболеваниями: гастрит, геморрой, язва, повышенная кислотность желудка и энтерит;

  • необходимо помнить, что гранатовый сок содержит в себе кислоты, которые разрушают эмаль. Диетологи рекомендуют его пить только через трубочку, после чего необходимо прополоскать рот;

  • в кожуре граната содержаться ядовитое вещество – алкалоиды. Поэтому перед применением средств из кожуры нужно проконсультироваться с врачом;

  • сок граната нельзя давать детям до одного года, лучше, чтобы ребёнок его впервые попробовал после двух лет.

Большинство врачей сошлись во мнении, что перед регулярным употребление граната необходимо обращаться и проконсультироваться со специалистами.

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