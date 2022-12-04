Кому категорически нельзя есть гранат: не поверите(5)
Зимой начинается сезон короля фруктов – граната. В нем содержится самое большое количество полезных веществ. Помимо этого, фрукт повышает именую защиту от коронавирусной инфекции. Ученые рассказали не только о пользе граната, но и о том, кому нельзя его есть, пишет radarmedia.net.
Польза граната для здоровья:
нормализирует артериальное давление;
предотвращает появление депрессии и снижает тревожность;
улучшает эластичность стенок сосудов;
помогает быстро восстановить силы;
полезен при артрите, облегчает суставную боль;
активизирует работу мозга и улучшает память;
замедляет старение;
повышает выносливость;
поднимает уровень гемоглобина;
уменьшает симптомы вегетососудистой дистонии;
обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.
Кому и почему запрещено есть гранат:
этот фрукт снижает артериальное давление, именно поэтому его не рекомендуется есть при гипотонии;
гранат нельзя есть натощак, ведь фрукт замедляет моторику пищеварительного тракта;
гранатовый сок нельзя сочетаться с некоторыми лекарственными препаратами. Прежде чем его пить проконсультируйтесь с врачом;
также противопоказан гранат людям, которые страдаю следующими заболеваниями: гастрит, геморрой, язва, повышенная кислотность желудка и энтерит;
необходимо помнить, что гранатовый сок содержит в себе кислоты, которые разрушают эмаль. Диетологи рекомендуют его пить только через трубочку, после чего необходимо прополоскать рот;
в кожуре граната содержаться ядовитое вещество – алкалоиды. Поэтому перед применением средств из кожуры нужно проконсультироваться с врачом;
сок граната нельзя давать детям до одного года, лучше, чтобы ребёнок его впервые попробовал после двух лет.
Большинство врачей сошлись во мнении, что перед регулярным употребление граната необходимо обращаться и проконсультироваться со специалистами.