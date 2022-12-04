Кому категорически нельзя есть гранат: не поверите

этот фрукт снижает артериальное давление, именно поэтому его не рекомендуется есть при гипотонии;

гранат нельзя есть натощак, ведь фрукт замедляет моторику пищеварительного тракта;

гранатовый сок нельзя сочетаться с некоторыми лекарственными препаратами. Прежде чем его пить проконсультируйтесь с врачом;

также противопоказан гранат людям, которые страдаю следующими заболеваниями: гастрит, геморрой, язва, повышенная кислотность желудка и энтерит;

необходимо помнить, что гранатовый сок содержит в себе кислоты, которые разрушают эмаль. Диетологи рекомендуют его пить только через трубочку, после чего необходимо прополоскать рот;

в кожуре граната содержаться ядовитое вещество – алкалоиды. Поэтому перед применением средств из кожуры нужно проконсультироваться с врачом;