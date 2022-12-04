ТОП-5 самых опасных комнатных растений, которые есть в каждом доме

Комнатные цветы — обязательные жильцы почти каждого дома. Но мало кто представляет, какую угрозу несут некоторые из них. Некоторые распространенные комнатные растения очень ядовиты и могут привести к серьезному отравлению и ожогам, если не соблюдать технику безопасности в уходе за ними.

Плющ

Плющ выращивают дома очень многие. Эти красивые комнатные растения относятся к лианообразным вечнозеленым кустарникам. Но растение ядовито. Наибольшее количество яда содержится в листьях и ягодах. Отравляются им чаще всего кошки, которые любят полакомится сочной зеленью. Поэтому детей и домашних животных нельзя подпускать к плющу. К тому же, согласно фен шуй, это растение еще и приводит к мужской неверности и денежной нищете.

Фикус

Это один из самых распространенных зеленых жильцов квартир и домов. Фикус держат дома практически повсеместно. Это самое популярное комнатное растение в мире. Тем не менее, он не вполне безопасен. Нельзя сказать, что фикус ядовит, но он является очень сильным аллергеном. Если повредить листья и стебли фикуса и сок попадет на кожу, то он может вызвать сильный зуд и даже ожог. Поэтому нужно соблюдать при пересадке фикуса чрезвычайную осторожность.

Азалия (рододендрон)

Эти красивые комнатные цветы выпускают очень привлекательные бутоны в период цветения. Но растение содержит яд — гликозид. Оно выделяется в небольших количествах прямо в воздух. Поэтому азалию нужно держать как можно дальше от мест обитания человека. Особенно, нужно ограничить доступ к цветку животным и детям. Противопоказано содержание азалии в спальне.

Диффенбахия

Еще одно очень популярное в домах растение. Оно красивое и порой вырастает до 2-х метров в высоту. Но листья и стебли диффенбации опасны, потому что содержат сильный токсин. Если сок диффенбахии попадет в рот или на слизистые, то вызовет сильнейшее отравление. Животных, которые могут его есть, лучше держать вне зоны досягаемости.

Аглаонема