Как не разориться на электричестве: 5 советов, которые помогут сэкономить, украшая сад к праздникам

Самое неразумное этой зимой – достать с антресолей старые гирлянды с лампочками накаливания и вспомнить о том, что вы включили их в розетку, только в начале января. С нынешними ценами на электричество это может влететь в копеечку.

Отдавайте предпочтение светодиодным гирляндам

Люди с практическим подходом предпочитают не покупать новые вещи, если старыми еще вполне можно пользоваться, и это, в целом, похвальный и экологичный подход. Хоть некоторые люди продолжают использовать лампочки накаливания дома и во дворе, нельзя не признать, что при текущих ценах на электричество их время окончательно ушло. Может показаться, что глупо покупать новую гирлянду, если старая свое еще не отслужила, но нельзя спорить с тем, что светодиоды потребляют значительно меньше электроэнергии, чем лампочки накаливания. Кроме того, они надежнее и прочнее.

Используйте датчик сумерек

Хоть световой день в декабре и короткий, нет никакого смысла жечь гирлянду круглосуточно, особенно если день выдастся солнечным, и ее вообще не будет видно. Один из вариантов экономии на электричестве – датчик сумерек. Он позволяет не думать о включении и выключении гирлянды – она сама зажжется по наступлении сумерек и выключится с рассветом.

Подумайте о таймере

Сияющая гирлянда однозначно поднимает настроение не только ее владельцу, но и всему району, но в ночное время ее мало кто видит. Если вам все равно, горит ли гирлянда, пока вы спите, рассмотрите использование таймера, который будет выключать ее в подходящее вам время (например, в полночь). Это позволит неплохо сэкономить на электроэнергии, если вы любите шикарную иллюминацию.

Рассмотрите вариант солнечных батарей