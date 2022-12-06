Как не разориться на электричестве: 5 советов, которые помогут сэкономить, украшая сад к праздникам
Перед Рождеством сады традиционно облачаются в световые гирлянды, но, пожалуй, впервые многие из нас задумываются о сопутствующих этому расходах. Руководитель магазина K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс рассказала, как создать в саду рождественскую атмосферу при помощи иллюминации и не разориться на электричестве.
Самое неразумное этой зимой – достать с антресолей старые гирлянды с лампочками накаливания и вспомнить о том, что вы включили их в розетку, только в начале января. С нынешними ценами на электричество это может влететь в копеечку.
Отдавайте предпочтение светодиодным гирляндам
Люди с практическим подходом предпочитают не покупать новые вещи, если старыми еще вполне можно пользоваться, и это, в целом, похвальный и экологичный подход. Хоть некоторые люди продолжают использовать лампочки накаливания дома и во дворе, нельзя не признать, что при текущих ценах на электричество их время окончательно ушло. Может показаться, что глупо покупать новую гирлянду, если старая свое еще не отслужила, но нельзя спорить с тем, что светодиоды потребляют значительно меньше электроэнергии, чем лампочки накаливания. Кроме того, они надежнее и прочнее.
Используйте датчик сумерек
Хоть световой день в декабре и короткий, нет никакого смысла жечь гирлянду круглосуточно, особенно если день выдастся солнечным, и ее вообще не будет видно. Один из вариантов экономии на электричестве – датчик сумерек. Он позволяет не думать о включении и выключении гирлянды – она сама зажжется по наступлении сумерек и выключится с рассветом.
Подумайте о таймере
Сияющая гирлянда однозначно поднимает настроение не только ее владельцу, но и всему району, но в ночное время ее мало кто видит. Если вам все равно, горит ли гирлянда, пока вы спите, рассмотрите использование таймера, который будет выключать ее в подходящее вам время (например, в полночь). Это позволит неплохо сэкономить на электроэнергии, если вы любите шикарную иллюминацию.
Рассмотрите вариант солнечных батарей
Эстонская зима не славится обилием солнца, поэтому световые гирлянды и скульптуры, работающие исключительно от солнечных батарей, не являются оптимальным вариантом. Однако это не означает, что такой вариант не подойдет для места, куда часто падают солнечные лучи. Скорее всего, интенсивного свечения гирлянды это не обеспечит или она и вовсе будет периодически отключаться, но ничего страшного – зато неплохая экономия.
Интересный вариант – живой огонь
Рустикальный стиль в моде, поэтому в качестве праздничной иллюминации можно использовать и живой свет. Обычные свечи, как правило, не терпят ветра, поэтому неплохо было бы приобрести небольшие фонари-подсвечники, которые можно будет поставить на лестнице у входной двери, террасе или у ворот. Альтернативные варианты – факелы и уличные свечи. Только обязательно ознакомьтесь с правилами их использования. Они подходят не для каждого места и, пожалуй, являются не самым идеальным вариантом, если в семье есть домашние животные или маленькие дети.
На чем не стоит экономить?
В некоторых случаях не стоит забывать о пословице „скупой платит дважды“. Не любая экономия оправдана.
Не используйте во дворе гирлянды, предусмотренные для использования в помещении. Гирлянды для внутреннего использования, как правило, дешевле уличных, поскольку они не должны быть устойчивыми к влаге и холоду. Гирлянды для наружного использования можно использовать и в помещении, но домашняя гирлянда в наших погодных условиях долго не протянет. Помимо самой гирлянды устойчивостью к погодным условиям должны обладать и все принадлежности, такие как удлинители. Информацию о том, в каких условиях можно использовать устройство, указывают на упаковке.
Правильная установка – это важно. Срок службы световых гирлянд и прочих подобных элементов дизайна зависит от того, как с ними обращаются и насколько правильно они установлены. В особенности это актуально, если они используются в уличных условиях. В помещении можно не бояться, что ветром оторвет гирлянду или унесет световую скульптуру к соседям, но ко всему нужно быть готовым, если они находятся за пределами дома. Развешивая уличные гирлянды и расставляя световые скульптуры, нужно обращать внимание на всевозможные потенциальные опасности – острые края, типичное направление ветра, доступ домашних животных. Если решение не самое банальное, то гирлянду, как правило, после окончания сезона не снимают, поскольку для нее губительны физические повреждения.