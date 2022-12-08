Дизайн и интерьер
08.12.2022, 13:48

Энергичный Viva Magenta — главный цвет 2023 года

 
ФОТО: Коллаж

Институт цвета Pantone объявил цвет 2023 года. Им стал оттенок Viva Magenta — карминовый красный. Как сообщается в заявлении института, он символизирует надежду, укрепляет дух и излучает жизненную энергию. Этого нам всем сейчас очень не хватает!

Viva Magenta 18-1750 от Pantone — это розовый отттенок с примесью фиолетового, который относится к палитре красных цветов. „Энергичный, но не агрессивный, как кулак в бархатной перчатке“, — так характеризует его вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman), пишет Elle Decoration.

Как говорится в заявлении Института Pantone, выбор цвета в этом году отражает „бунтарский дух нашего времени и интерес к творческим экспериментам, возродившийся после пандемии коронавируса“. Мы собрали для вас примеры использования модного оттенка Viva Magenta в интерьере. Смотрим, вдохновляемся и черпаем жизненную энергию!

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