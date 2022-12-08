Энергичный Viva Magenta — главный цвет 2023 года

Viva Magenta 18-1750 от Pantone — это розовый отттенок с примесью фиолетового, который относится к палитре красных цветов. „Энергичный, но не агрессивный, как кулак в бархатной перчатке“, — так характеризует его вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman), пишет Elle Decoration .

Как говорится в заявлении Института Pantone, выбор цвета в этом году отражает „бунтарский дух нашего времени и интерес к творческим экспериментам, возродившийся после пандемии коронавируса“. Мы собрали для вас примеры использования модного оттенка Viva Magenta в интерьере. Смотрим, вдохновляемся и черпаем жизненную энергию!