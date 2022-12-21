Как бороться со льдом на дорожках и почему нельзя использовать обычную соль в саду?(1)
Раньше с гололедом боролись „дешево и сердито“, посыпая дорожки солью. Но сегодня от этого варварского способа отказываются даже муниципальные службы. Соль — слишком едкий реагент, вредящий не только обуви пешеходов, но и тротуарному покрытию. А на даче применение соли может привести к еще более печальным последствиям. Весной она вместе с талой водой проникнет в почву, от чего неизбежно пострадают корни растущих вдоль дорожек растений.
Есть и еще одна веская причина отказаться от обычной соли: она эффективна только при относительно теплой погоде. На лютом морозе польза от нее почти неощутима.
Но в качестве посыпки можно использовать другие соли (хлориды), например, кальция или магния. Эти препараты продают в садоводческих магазинах как подкормку для растений. Используя их, дачник убивает двух зайцев — избавляется от наледи и превентивно удобряет почву.
На основе солей производят и специальные антискользящие средства для дорожек. Принцип их действия состоит в следующем: попадая на лед, кристаллы реагента начинают поглощать влагу и переходят из твердой фазы в жидкую. Процесс сопровождается активным выделением тепла, что и обеспечивает таянье ледяной корки.
При подборе антиобледенительных средств важно обращать внимание на их экологическую безопасность. Весной они неизбежно попадают в почву вместе с талой водой.
К сожалению, у всех антискользящих химических средств есть одно ограничение. Они эффективны только при температурах, близких к нулю. Когда столбик термометра опускается ниже –22°С, приходится прибегать к другим мерам. Каким же? Прежде всего — к абразивным посыпкам. И самый распространенный вариант — песок. Лучше всего запастись им еще летом или осенью, набрав несколько ведер на берегу ближайшей реки.
В любом случае, посыпая дорожку песком, стоит помнить о том, что это временная мера. Ветер быстро сдувает его, а при оттепелях и последующих похолоданиях он вмерзает в лед и становится совершенно бесполезным. А значит, абразив придется наносить заново.
Если в доме есть печь или камин, можно также использовать золу. Но более эффективна каменная крошка фракции 2-6 мм. Чаще всего это гранит или мрамор. Он держится лучше, чем песок, и лучше разрушает наледь. Конечно, стоит такой абразив недешево, но его можно использовать многократно, и в странах Европы это обычная практика. С наступлением весны крошку сметают с дорог, промывают и хранят до той поры, пока она не понадобится снова.
Мраморная крошка обладает большей теплоемкостью, нежели гранитная, и потому она быстрее разрушает наледь.
Если льда на дорожках слишком много, и при помощи посыпок проблему уже не решить, придется заняться ручной уборкой. При этом важно не повредить дорожное покрытие. А значит, нужно использовать не железные ломы и ледорубы, а деревянные лопаты и пластиковые совки.
К сожалению, работа „щадящими“ инструментами затягивается на многие часы. Чтобы облегчить труд, лед можно немного растопить. Проще всего полить его горячей водой, но она скоро остынет и замерзнет. Лучше использовать смесь, приготовленную по нехитрому рецепту: 2 л. воды, 150-250 мл. водки и 100 мл. любого моющего средства. Этот раствор работает не хуже соли.
В завершении темы отметим, что существуют профилактические средства для борьбы с наледью. Речь идет о гидрофобизаторах — составах на кремнеорганической основе, которые выталкивает влагу из пор тротуарной плитки. Благодаря этому сцепление льда с поверхностью дорожного покрытия становится намного слабее, и его уборка не составляет особого труда.