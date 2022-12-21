Как бороться со льдом на дорожках и почему нельзя использовать обычную соль в саду?

Раньше с гололедом боролись „дешево и сердито“, посыпая дорожки солью. Но сегодня от этого варварского способа отказываются даже муниципальные службы. Соль — слишком едкий реагент, вредящий не только обуви пешеходов, но и тротуарному покрытию. А на даче применение соли может привести к еще более печальным последствиям. Весной она вместе с талой водой проникнет в почву, от чего неизбежно пострадают корни растущих вдоль дорожек растений.

Есть и еще одна веская причина отказаться от обычной соли: она эффективна только при относительно теплой погоде. На лютом морозе польза от нее почти неощутима.

Но в качестве посыпки можно использовать другие соли (хлориды), например, кальция или магния. Эти препараты продают в садоводческих магазинах как подкормку для растений. Используя их, дачник убивает двух зайцев — избавляется от наледи и превентивно удобряет почву.

На основе солей производят и специальные антискользящие средства для дорожек. Принцип их действия состоит в следующем: попадая на лед, кристаллы реагента начинают поглощать влагу и переходят из твердой фазы в жидкую. Процесс сопровождается активным выделением тепла, что и обеспечивает таянье ледяной корки.

При подборе антиобледенительных средств важно обращать внимание на их экологическую безопасность. Весной они неизбежно попадают в почву вместе с талой водой.

К сожалению, у всех антискользящих химических средств есть одно ограничение. Они эффективны только при температурах, близких к нулю. Когда столбик термометра опускается ниже –22°С, приходится прибегать к другим мерам. Каким же? Прежде всего — к абразивным посыпкам. И самый распространенный вариант — песок. Лучше всего запастись им еще летом или осенью, набрав несколько ведер на берегу ближайшей реки.

В Швейцарии есть еще один любопытный способ борьбы со льдом. Песок мелкой фракции смешивают с горячей водой в пропорции 7:3 и подают на дороги под давлением. Горячая смесь вплавляется в лед, и он становится шероховатым. Минус у данного метода лишь один — необходимость специального оборудования.

В любом случае, посыпая дорожку песком, стоит помнить о том, что это временная мера. Ветер быстро сдувает его, а при оттепелях и последующих похолоданиях он вмерзает в лед и становится совершенно бесполезным. А значит, абразив придется наносить заново.