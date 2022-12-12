Дизайнер IKEA: четыре совета, как недорого украсить стол к рождественскому ужину

„Согласно рождественскому опросу IKEA, для более чем половины жителей Эстонии самой важной рождественской традицией является семейный праздничный ужин. Домашние торжества тоже можно организовать, не тратя много денег. В этом году рождественские украшения вдохновлены традицией и близостью к природе, и они также могут привнести праздничное настроение на рождественский стол,“- говорит Брита Миквере, дизайнер интерьеров IKEA.

1. Сочетайте украшения стола с дизайном интерьера комнаты

Дизайнер интерьера IKEA рекомендует подобрать цветовую палитру и стиль оформления стола к интерьеру остальной комнаты. „Если дизайн интерьера комнаты колоритный, для стола выбирайте однотонные элементы, например, вместо узорчатой ​​скатерти отдайте предпочтение однотонной. Гармония между праздничным столом и остальной частью комнаты также создается за счет использования одних и тех же елочных украшений, например, при украшении и елки, и обеденного стола,“- говорит дизайнер IKEA.

Чтобы украшенная комната и новогодний стол не оставляли неоднозначного впечатления, при оформлении стоит придерживаться 2-3 цветов и видов украшений. Выбирая дополнительные аксессуары к уже имеющимся украшениям дома, также стоит подумать о том, как они сочетаются между собой. Чтобы освободить место на столе для украшений, вы можете поставить еду после подачи на кухонную стойку, тележку для еды или другой столик.

2. Украсьте набор столовой посуды новыми акцентами

По словам дизайнера интерьеров, для создания праздничного настроения не нужно тратить много денег. „Вам не нужно покупать целый новый набор украшений, чтобы создать уютное и праздничное настроение. Для создания свежего впечатления, достаточно добавить несколько новых элементов, таких как салфетки и свечи. Во-первых, стоит посмотреть, какой набор посуды уже есть у вас дома, и оживить его одним-двумя новыми акцентами,“- советует Миквере.