Дизайнер IKEA: четыре совета, как недорого украсить стол к рождественскому ужину
„Согласно рождественскому опросу IKEA, для более чем половины жителей Эстонии самой важной рождественской традицией является семейный праздничный ужин. Домашние торжества тоже можно организовать, не тратя много денег. В этом году рождественские украшения вдохновлены традицией и близостью к природе, и они также могут привнести праздничное настроение на рождественский стол,“- говорит Брита Миквере, дизайнер интерьеров IKEA.
1. Сочетайте украшения стола с дизайном интерьера комнаты
Дизайнер интерьера IKEA рекомендует подобрать цветовую палитру и стиль оформления стола к интерьеру остальной комнаты. „Если дизайн интерьера комнаты колоритный, для стола выбирайте однотонные элементы, например, вместо узорчатой скатерти отдайте предпочтение однотонной. Гармония между праздничным столом и остальной частью комнаты также создается за счет использования одних и тех же елочных украшений, например, при украшении и елки, и обеденного стола,“- говорит дизайнер IKEA.
Чтобы украшенная комната и новогодний стол не оставляли неоднозначного впечатления, при оформлении стоит придерживаться 2-3 цветов и видов украшений. Выбирая дополнительные аксессуары к уже имеющимся украшениям дома, также стоит подумать о том, как они сочетаются между собой. Чтобы освободить место на столе для украшений, вы можете поставить еду после подачи на кухонную стойку, тележку для еды или другой столик.
2. Украсьте набор столовой посуды новыми акцентами
По словам дизайнера интерьеров, для создания праздничного настроения не нужно тратить много денег. „Вам не нужно покупать целый новый набор украшений, чтобы создать уютное и праздничное настроение. Для создания свежего впечатления, достаточно добавить несколько новых элементов, таких как салфетки и свечи. Во-первых, стоит посмотреть, какой набор посуды уже есть у вас дома, и оживить его одним-двумя новыми акцентами,“- советует Миквере.
Если, например, имеющийся набор посуды белый, вы можете внести свежесть на рождественский стол с помощью более ярких цветных мисок.“Доминирующий цвет скатерти или салфетки помогают создать завершенный вид – старые тарелки также выглядят как новые,“- говорит дизайнер IKEA.
Она также призывает сочетать предметы традиционного стиля с современными. Например, стаканы в винтажном стиле можно сочетать со столовыми приборами и тарелками в современном стиле, а подсвечники в классическом стиле можно дополнить современными светодиодными светильниками и стеклянными куполами. Чтобы не создавалось впечатление беспорядка, выберите для стола один элемент, соединяющий украшения – это может быть одно и то же украшение на каждой тарелке, либо салфетки.
3. Многослойность создаст праздничное настроение
Выбор скатерти обычно является первым шагом в украшении праздничного обеденного стола. Однако, если дом оформлен в современном стиле, стол можно украсить и без скатерти. Праздничный вид можно создать на обеденном столе, раскладывая тарелки, подносы и салфетки.
„Как правило, скатерть, тарелки и салфетки или просто тарелки разных размеров должны быть контрастных цветов. Например, подбирайте для каждой закуски салфетки из натуральных материалов и тарелки контрастного, яркого цвета. Если тарелки белые, добавьте еще один набор тарелок другого цвета и расположите их слоями от самой большой к самой маленькой. Завершите результат салфетками или другими украшениями,“- рассказывает Миквере.
4. Добавьте уюта
Как сделать так, чтобы всем гостям было уютно и тепло? Один из вариантов — сделать украшения для стола своими руками. Например, принести из леса сосновые шишки и другую зелень и обвязать их текстильной салфеткой. Либо сделать карточку с именем.
Теплоту в комнату можно внести и с помощью дополнительного текстиля, поэтому не забудьте украсить и стулья. „Украсив стулья, вы можете привнести приятный акцент в комнату и на рождественский стол. Например, на стулья можно положить подушки или искусственные овчины соответствующих цветов, чтобы добавить комнате уюта.“- советует Миквере.
Об опросе: Рождественский онлайн-опрос был проведен в октябре 2022 года исследовательской компанией Norstat от имени IKEA. В опросе приняли участие 500 жителей Эстонии.