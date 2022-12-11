Список вещей, которые необходимо выбросить из дома до наступления Нового года

До Нового 2023 года осталось не так много времени, а значит, настала пора украсить свой дом и освободить его от тех вещей, которые его захламляют. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить „зачистку“ помещений постепенно, чтобы не переутомиться и ненароком не выбросить то, что может действительно пригодиться. Поэтапная уборка не отнимет много времени и сил, но при этом сыграет на руку.

Посуда

Ревизию посуды важно проводить время от времени, чтобы не загромождать кухонные шкафы и комоды лишними вещами. Сначала важно избавиться от той посуды, которая утратила свой функционал: покрылась трещинами, сколами или попросту разонравилась. Убрать стоит и лишние кружки, если их скопилось слишком много. Их можно подарить или обменять на что-то действительно нужное. То же самое касается посуды „для праздников“. Нет смысла держать вещи, которыми пользуются лишь пару раз в году — если они красивы, то их стоит выставлять повседневно, а не заставлять пылиться за стеклянными дверцами.

Одежда

Огромное количество предметов гардероба — не повод для гордости. Безусловно, иметь одежду на всякий случай важно, однако пересматривать свой гардероб нужно постоянно. Та одежда, которую не трогали больше года, вряд ли пригодится, а значит, ее можно подарить, отдать на благотворительность, продать или отдать в переработку. То же самое стоит сделать с теми вещами, которые стали малы, порвались или комплектов стало слишком много.

Памятные вещицы

Безусловно, каждый из нас обладает тем или иным количеством вещей, которые попросту не хочется выбрасывать. Это могут быть статуэтки, билеты, игрушки и прочие безделушки, хранящие памятные моменты. Эти вещи можно оставить, однако проредить можно и их запасы. Бесконечные ракушки, огромное количество магнитов и брелоков можно запросто раздарить, ведь пользоваться ими вряд ли получится. Оставить стоит лишь самые дорогие сердцу вещи, не загромождая пространство и с легкостью избавляясь от всего того, что стал помешать или разонравилось.

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