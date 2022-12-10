Неправильное употребление лимона превратит его в яд

Лимон среднего размера восполняет в среднем 40% суточной потребности взрослого человека в витамине С и при этом содержит чрезвычайно мало калорий и углеводов. Этот цитрус также является прекрасным источником фолиевой кислоты и калия.

Лимон известен высоким содержанием витамина С, который играет важную роль в функционировании иммунной системы, стимулируя образование лейкоцитов. Плод также защищает иммунные клетки, вырабатывающие противовирусные вещества. Кроме того, он служит антиоксидантом, который способствует долгосрочному поддержанию здоровья, нейтрализуя активность вредных свободных радикалов.

Десять серьезных побочных эффектов лимона

Однако употребление лимона также чревато определенными побочными эффектами. Вот десять из них.

Недостаточное опорожнение кишечника

Если вы употребляете слишком много лимонного сока каждый день, возможны боли в желудке. Наша пищеварительная система не может переварить большое количество лимонной кислоты, которая в таком случае надолго задержится в желудке. В результате слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта раздражается, что приводит к болям в желудке и недостаточному опорожнению кишечника.

Рефлюкс

Лимон является одним из наиболее распространенных пищевых возбудителей рефлюкса. Лимонная кислота может ослабить гастроэзофагеальный сфинктер (мышцу, которая разделяют желудок и пищевод) и тем самым стимулировать выработку желудочного сока и раздражение поврежденного пищевода. Все это может спровоцировать симптомы рефлюкса, включая изжогу, рвоту, боль в груди, боль в горле и многое другое.

Язва

Чрезмерное употребление лимона стимулирует выработку кислоты, которая разрушает внутреннюю стенку пищеварительного тракта и вызывает язвы.

Камни в почках

Помимо лимонного сока, в выпечке и кулинарии по всему миру широко используется цедра лимона. Однако лимонная кожура содержит много оксалатов. Эти вещества кристаллизуются в организме и не всасываются. В итоге они затвердевают в почках и приводят к образованию камней.

Повышенное усвоение железа