Неправильное употребление лимона превратит его в яд(1)
Лимон — чудесный продукт для обогащения вкуса блюд, и возможности его применения очень разнообразны. Тем не менее в некоторых случаях лимоны могут оказывать вредное воздействие, пишет korrespondent.one.
Лимон среднего размера восполняет в среднем 40% суточной потребности взрослого человека в витамине С и при этом содержит чрезвычайно мало калорий и углеводов. Этот цитрус также является прекрасным источником фолиевой кислоты и калия.
Лимон известен высоким содержанием витамина С, который играет важную роль в функционировании иммунной системы, стимулируя образование лейкоцитов. Плод также защищает иммунные клетки, вырабатывающие противовирусные вещества. Кроме того, он служит антиоксидантом, который способствует долгосрочному поддержанию здоровья, нейтрализуя активность вредных свободных радикалов.
Десять серьезных побочных эффектов лимона
Однако употребление лимона также чревато определенными побочными эффектами. Вот десять из них.
Недостаточное опорожнение кишечника
Если вы употребляете слишком много лимонного сока каждый день, возможны боли в желудке. Наша пищеварительная система не может переварить большое количество лимонной кислоты, которая в таком случае надолго задержится в желудке. В результате слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта раздражается, что приводит к болям в желудке и недостаточному опорожнению кишечника.
Рефлюкс
Лимон является одним из наиболее распространенных пищевых возбудителей рефлюкса. Лимонная кислота может ослабить гастроэзофагеальный сфинктер (мышцу, которая разделяют желудок и пищевод) и тем самым стимулировать выработку желудочного сока и раздражение поврежденного пищевода. Все это может спровоцировать симптомы рефлюкса, включая изжогу, рвоту, боль в груди, боль в горле и многое другое.
Язва
Чрезмерное употребление лимона стимулирует выработку кислоты, которая разрушает внутреннюю стенку пищеварительного тракта и вызывает язвы.
Камни в почках
Помимо лимонного сока, в выпечке и кулинарии по всему миру широко используется цедра лимона. Однако лимонная кожура содержит много оксалатов. Эти вещества кристаллизуются в организме и не всасываются. В итоге они затвердевают в почках и приводят к образованию камней.
Повышенное усвоение железа
Чрезмерное употребление лимона может стимулировать пищеварительную систему и ускорять процесс усвоения железа. В результате количество этого минерала в нашем организме может оказаться намного больше, чем должно быть. Это может стать причиной гемохроматоза.
Частые позывы к мочеиспусканию
Кислота лимонов отчасти объясняется высокой концентрацией витамина С. Этот чрезвычайно полезный и важный витамин является природным мочегонным средством. Чрезмерное употребление лимона может вызвать учащение позывов к мочеиспусканию.
Мигрень и головная боль
Исследования показывают, что употребление лимона часто вызывает мигрень и головные боли. Цитрус содержит значительное количество аминокислоты под названием „тирамин“, которая резко стимулирует кровообращение в головном мозге. Это может привести к острой мигрени и хроническим головным болям, связанным с давлением.
Проблемы в ротовой полости
Употребление сырого лимона или лимонного сока может повредить зубы, вызвать воспаление полости рта и кариес. Содержащиеся в плодах лимонная и аскорбиновая кислоты способны серьезно повредить зубную эмаль. Это может привести к кариесу, обесцвечиванию зубов, потере зубной ткани и другим проблемам.
Солнечный ожог
Лимонный сок можно использовать для ухода за кожей. Однако в этом случае необходимо избегать солнечных лучей, чтобы не получить солнечный ожог. Такая проблема чаще встречается у людей со светлой кожей.
Жесткие и ломкие волосы
Лимоны, однозначно, полезно время от времени использовать при уходе за волосами. Однако не делайте подобных процедур слишком часто, поскольку это может привести к повреждению волос. Лимонная кислота сушит кожу головы и ослабляет волосяные фолликулы. В результате волосы станут жесткими и грубыми и начнут выпадать.