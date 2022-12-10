12 секретов, которые нужно знать при покупке новогодней елки

Подставка должна быть хорошо устойчивой и иметь емкость для воды, соответствующую диаметру ствола. Также обращайте внимание на регулировку крепления — раскрытое отверстие должно быть достаточным для ствола.

Как только вы установили дерево на подставке, налейте в нее чистую воду. Первые пару дней ели много пьют. Количество потребляемой ими воды может варьироваться, поэтому будьте бдительны и подливайте воду вовремя, не допуская, чтобы емкость полностью осушалась. Если уровень воды окажется ниже края ствола, на нем может образоваться смола, которая ограничивает способность дерева впитывать воду.

Лучше всего наливать в подставку простую воду из-под крана и ничего в нее не добавлять, потому что некоторые магазинные и домашние удобрения или консерванты могут ухудшить удерживание елкой влаги и привести к потере иголок. Они также потенциально опасны для детей и домашних животных.

Обрезка конца ствола открывает „вены“ дерева, доставляющие воду к ветвям. Попросите продавца отрезать от основания ели пару сантиметров, или сделайте это сами, только не сужайте ствол и не режьте его под углом; это уменьшает площадь поверхности растительной ткани, которая впитывает воду, и затрудняет ровное установление дерева в подставке. Сверлить отверстия в основании ствола не нужно, потому что это не улучшит поглощение воды.

Несколько раз встряхните елку, и если хвоя выпала только изнутри, то это нормально, но если отсыпаются и наружные иголки, то дерево слишком сухое.

Раздавите иголки в руке, а затем понюхайте их, чтобы убедиться, что дерево пахнет.

Возьмите любую ветку на дереве большим и указательным пальцами, аккуратно сожмите ее и потяните на себя. Если с ветки осыпется несколько иголок, дерево уже не очень свежее.

Чтобы быть уверенными, что ваша елка доживет до нового года, воспользуйтесь следующими советами.

6. Рождественские елки могут вызывать аллергию

Хотя аллергия на пыльцу хвойных деревьев встречается редко, известно, что на живых елках бывают микроскопические споры плесени, которые могут вызвать симптомы аллергии, в том числе чихание, слезотечение и зуд в носу. Кроме того, живые деревья могут способствовать распространению плесени в помещениях. Если вы все же предпочитаете живую елку, то стряхните с дерева как можно больше мусора, прежде чем вносить его внутрь.

7. Высота имеет значение

Если вы любите ставить дома елку до потолка, то, выбирая дерево, рассчитывайте, чтобы оставалось место и для вашей подставки. Или елке придется расстаться с роскошными нижними ветками.

8. Не спешите украшать елку

Большинство живых елей в тепле раскрываются в течение пары часов, поэтому дайте дереву отстояться, а через несколько часов приступайте к развешиванию игрушек и гирлянд.

9. Не экономьте на лампочных гирляндах

Чтобы елка выглядела наряднее, купите для нее лампочные гирлянды достаточной длины. А освещение дерева изнутри придаст ему более динамичный вид. Начните с основания ствола и продвигайтесь до вершины, оборачивая гирлянду вокруг каждой крупной ветви, а потом — то же самое в обратном направлении.

10. Рождественские елки могут загореться

Из-за праздничных елок происходит немало пожаров. И хотя вероятность того, что ваша елка загорится, не так уж высока, ущерб может быть очень большим, включая гибель людей. Большинство таких пожаров вызвано проблемами с электрическими гирляндами или помещением подсохшей елки слишком близко к источнику тепла, но есть и меры профилактики. Удостоверьтесь, что вы покупаете свежую живую елку, немного подрежьте ей ствол и поставьте ее в воду. Если вы ставите искусственную ель, то убедитесь, что она огнестойкая (это должно быть указано на ее коробке). И не украшайте елку настоящими свечами. Также убедитесь, что лампочки в гирлянде не повреждены, и обязательно выключайте ее, когда ложитесь спать или выходите из дома.