Запомните этот трюк, и вы больше никогда не будете выбрасывать севшие после стирки вещи

Заполните раковину с теплой водой и добавьте один колпачок детского шампуня или кондиционера для волос. Если вы испортили шерстяной свитер, может понадобиться больше шампуня — около 1/3 стакана. Также вы можете использовать средство для деликатной стирки.

Затем положите в раковину свитер и дайте ему напитаться влагой и шампунем в течение 10 минут. Это позволит расслабить стяжку волокон на нем. Затем слейте воду, осторожно отожмите, удалив лишнюю воду. Ни в коем случае не промывайте его чистой водой!

Расстелите любое чистое полотенце на плоскую поверхность и разложите на нем свитер. Заверните в полотенце, чтобы полотенце поглощало воду. Одежда должна быть влажной, но не мокрой в итоге.