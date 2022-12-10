Запомните этот трюк, и вы больше никогда не будете выбрасывать севшие после стирки вещи
Во-первых, сделайте глубокий вдох. Нет никаких причин выбрасывать ваш новый маленький свитер. Попробуйте этот трюк, чтобы вернуть свои свитера, хлопковые футболки и джинсы в их первоначальное состояние, пишет Furnish Home.
Заполните раковину с теплой водой и добавьте один колпачок детского шампуня или кондиционера для волос. Если вы испортили шерстяной свитер, может понадобиться больше шампуня — около 1/3 стакана. Также вы можете использовать средство для деликатной стирки.
Затем положите в раковину свитер и дайте ему напитаться влагой и шампунем в течение 10 минут. Это позволит расслабить стяжку волокон на нем. Затем слейте воду, осторожно отожмите, удалив лишнюю воду. Ни в коем случае не промывайте его чистой водой!
Расстелите любое чистое полотенце на плоскую поверхность и разложите на нем свитер. Заверните в полотенце, чтобы полотенце поглощало воду. Одежда должна быть влажной, но не мокрой в итоге.
Поместите свитер на свежее сухое полотенце. Аккуратно растягивайте свитер до первоначального состояния, пока он еще влажный. Возможно, у вас больше не будет размера L, но размер S или M вы еще способны ему придать!