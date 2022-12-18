ФЭНШУЙ│Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь

Дети — ближний правый угол. Если Новый год в вашей семье в первую очередь праздник детский, или, как вариант, вы хотите в Новом году забеременеть, место для елки сразу справа. Также и украшайте елку — игрушки, всякие сладости, а если в доме дети — обязательно сделайте вместе простейшие игрушки, например из шишек и цветной бумаги, и пусть они их повесят на елку сами. Вот только гирлянду никому не доверяйте, все таки самые важные решения должны настоящие или будущие родители. Ну а если хотите забеременеть, повесьте ангелочков или изображение мадонны с младенцем.

Обратите внимание — карьера и финансовое благополучие разнятся . Финансы могут быть и наследством. А карьера — это продвижение по служебной лестнице. Какой самый короткий путь к цели в бизнесе? Конечно, по прямой. Если вам нужна карьера, ставьте елку прямо напротив входа в комнату. Украсить ее нужно в стиле работы, где вы планируете продвинуться — ярко и эпатажно, если работа креативная, строго — если это серьезный бизнес.

Если вы ставите перед собой задачу финансового благополучия , богатства фэншуй, вам нужно активизировать угол, противоположный любви, то есть дальний слева. Украшения должны быть акцентированы в сторону золотых или серебристых оттенков. Вариант попроще — использовать шоколадные монеты в блестящих обертках, которые перед новым годов продаются буквально везде. Кроме того, из денежных купюр можно сделать бабочки или обернуть ими веточки елки, соединив скрепочкой или бантом, получится такое денежное дерево, которое принесет вам в Новом году финансовый успех.

Если ваша задача в новом году встретить или развить любовные отношения , сделать интимную жизнь более яркой и бурной, ваш угол — дальний справа. Для любви фэншуй советует елку украшать блестящими кристаллами, шелковыми лентами, сердечками, игрушками в форме сердца либо парными символами, это когда два шарика, шишки, сосульки висят ря дом , а лучше всего переплетены веревочками или нитями для крепления. Цвет елочных украшений — красный и розовый, верх елки должен быть объемным, то же плюшевое сердечко, большой шар из мишуры.

Если вы поставите елку справа, но не в углу, а посередине стены, вы активизируете зону путешествий и наставников. Соответственно, и украсить ее нужно соответственно. Если вы планируете путешествовать, повесьте на елку символику поездок, например, фигурку Эйфелевой башки, если мечтаете поехать во Францию. Это могут быть билеты, фотографии мест, где вы хотите побывать, и любые другие предметы, которые напоминают вам о вашем желании.

А что ждет вас в ближнем левом углу? Это — друзья. Ставьте хвойную красоту там, если хотите получить друзей, влиятельных покровителей, стать более известным в обществе. Наибольший эффект будет, если вы попросите всех своих друзей подарить для вашей елки какую-то игрушку из их дома. А если вы хотите новых знакомств, повесьте на елку предметы, которые вы олицетворяете с этими знакомствами — допустим, дорогую ручку от “будущего покровителя”, монету от потенциального спонсора, пару заколок от галстука, если хотите больше дружбы с мужчинами. Словом, найдите ту вещицу, которая, по вашему мнению, должна быть у человечка, с которым вы хотите дружить. А еще лучше, конечно, пригласить желанных вам людей в гости в один из праздничных дней.

Может показаться, что самый эффективный способ — поставить елку посередине. Таким образом, вы сможете усилить практически каждую сторону своей жизни, повесив туда несколько усиливающих символов. При этом вешать символы надо уже не глядя от двери, а на те веточки, которые смотрят на нужные вам углы. Хоровод вокруг такой елки будет максимально эффективен. Другое дело — а хватит ли вам сил и энергии на то, чтобы успеть “все и вся”, не получится ли гонка за двумя зайцами… Как правило, это могут лишь очень активные и целеустремленные люди, и тем, кто не уверен в своей способности пробить любую стенку, все-таки лучше сосредоточиться на чем-то одном.

Бывает, что обстановка дома не позволяет поставить елку в нужный угол — не страшно, возьмите несколько пушистых ветвей, сплетите их в новогодний букет/венок и поставьте в вазу (повесьте на стену) в нужном вам месте, украсив нужными символами, это тоже будет иметь эффект.

И в заключении. Новый год прошел, елку убрали, праздничный интерьер квартиры сменился на обычный, но стоит ли отказываться от помощи высших сил? Конечно, нет. Ставим или вешаем на то место, где была елка, большой, сильный и красивый цветок, добавляем к нему пару аксессуаров удачи, и фэншуй будет действовать круглый год!