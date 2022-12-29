ВИДЕО | Сгореть за 40 секунд, или Чем грозит не выключенная на ночь гирлянда на елке

До Нового года осталась всего несколько дней, а елки, украшенные по традиции не только всевозможными игрушками, но и разноцветными гирляндами, уже заняли парадное место в наших домах. За всем этим праздничным великолепием спасатели рекомендуют не забывать о правилах безопасности и покупать качественные гирлянды, а также не оставлять их включенными, уходя из дома, или ночью, когда все домочадцы спят. Достаточно всего пары секунд от момента замыкания до того, как елка превратится в факел!